Ми маємо вивести росію з партнерства по космічній станції – Колишній командир МКС

Американський астронавт та колишній командир МКС Террі Вертс висловився у зв’язку з недавньою ситуацією, коли російські космонавти використали космічну станцію для антиукраїнської пропаганди. Також він пригадав і інші випадки неналежної поведінки росії у сфері космічного співробітництва, наприклад, публікації рогозина (голова «роскосмосу») у Twitter, які являли собою погрози. Про все це і про те, як бути з партнерством на МКС, він висловився в авторській колонці на The Hill.

«Він (рогозін) писав у Twitter не дуже завуальовані загрози на адресу NASA та Заходу, вихваляючись тим, що «роскосмос» створює ядерну зброю, яка може бути використана проти нас. Він погрожував залишити американських астронавтів у космосі. Він пригрозив звести з орбіти МКС, щоб вона впала на нашу територію», – пише Террі Вертс.

Також астронавт нагадує, що окрім загроз у космосі росія веде повномасштабну війну на Землі та фактично є терористичною державою.

«Набагато гіршим, ніж ці юнацькі нісенітниці (якщо загрози ядерної війни можуть бути юнацьким вихвалянням), насправді є війна, яку росія веде в Європі. Вони вбили десятки тисяч українців. Вони навмисно завдавали ударів по цивільних особах (що також відомо як військові злочини). Вони безглуздо знищили майно на сотні мільярдів доларів. Це країна президента росії володимира путіна у 2022 році — терористична держава і наш партнер по Міжнародній космічній станції», – уточнює Террі Вертс.

З урахуванням всього цього астронавт ставить питання: яка користь від участі росії в партнерстві по МКС, якщо вони збираються використовувати його для підтримки путінської війни і загрожувати Європі та США ядерними ударами?

«МКС має бути символом миру та єдності, але росія вирішила використовувати її як інструмент пропаганди для агресії», – продовжує Террі Вертс.

Він нагадує, що Китаю було відмовлено у партнерстві по МКС через авторитарну модель управління щодо прав людини та крадіжку інтелектуальної власності. Якби проєкт МКС запускався зараз, то путінську росію не запросили б до жодної космічної ініціативи. Але партнерство з МКС було розпочато 30 років тому, росія бере участь у проєкті, і тепер із цим треба щось робити.

Террі Вертс висловив думку, що в майбутньому у NASA мають бути два керівні принципи.

«По-перше, ми маємо розпочати процес виходу росії з партнерства по МКС. По-друге, ми маємо звести до мінімуму вплив цього роз’єднання на США та інші країни-партнери, які вклали величезну кількість часу та грошей у космічну станцію», – вважає він.

На жаль, позбутися росії на МКС буде непросто. Через рішення, прийняте 20 років тому, російський сегмент єдиним на станції має важливі двигуни, необхідні для контролю орієнтації та утримання орбіти.

«Тому NASA має приділити першочергову увагу створенню власного нового модуля управління протягом року, що усуне нашу залежність від російських двигунів», – вважає Террі Вертс.

Він пропонує й інші кроки. Так потрібно негайно обмежити співпрацю на МКС до абсолютного мінімуму, необхідного для безпечної експлуатації станції. Російські екіпажі мають бути обмежені у навчанні у Х’юстоні. Також слід припинити використання кораблів «Союз» для відряджання американських астронавтів, а російські космонавти не повинні літати на капсулах SpaceX або Boeing. Екіпажі в космосі повинні припинити проводити наукові експерименти або допомагати в обслуговуванні іншого сегмента, обмежуючи взаємодію між астронавтами та російськими космонавтами на МКС лише оперативною необхідністю.

«Ці кроки можуть здатися драконівськими. Це, безумовно, не найкращий спосіб космічного партнерства. Але путін перейшов межу тут, на Землі, і його космонавти перетнули межу в космосі. Ми не можемо продовжувати роботу на МКС у звичайному режимі, поки росія використовує її як інструмент пропаганди для підтримки вбивства тисяч невинних українців та руйнування світової економіки. Щоб мати уявлення про перспективи, путін, по суті, повернув Європу 1941 року. Потерпіли б союзники спільний проєкт дослідження Арктики з німецькими вченими (навіть із добрими намірами), які підтримують військову позицію Німеччини у 1941 році?» – уточнює свою позицію Террі Вертс і фактично порівнюючи путіна з Гітлером.

Наприкінці астронавт висловлює сподівання, що колись NASA повернеться до співпраці з постпутинською росією, але поки що американське космічне агентство та інші країни-партнери мають ухвалити важке рішення і розпочати процес розмежування.

Джерело: The Hill