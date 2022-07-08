NASA засудило російських космонавтів за антиукраїнську пропаганду на МКС

У четвер NASA виступило із заявою, в якій різко засудило дії трьох російських космонавтів на борту МКС, які позували з псевдопрапорами так званих «лнр» та «днр».

«NASA рішуче засуджує росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки війни проти України, що докорінно несумісне з основною функцією станції серед 15 міжнародних країн-учасниць — просувати науку та розвивати технології з мирною метою», — заявила прессекретар НАСА Джекі МакГіннесс у повідомленні електронної пошти.

Це рідкісний докор з боку NASA на адресу росії, яка є основним партнером космічного агентства на МКС. Попри напруженість між США і росією через вторгнення останньої в Україну, NASA і «роскосмос» продовжують спільну роботу, щоб підтримувати безперервне функціонування МКС, на якій постійно працюють як американські астронавти, так і російські космонавти. Відносини збереглися впродовж усієї війни, навіть попри те, що голова «роскосмосу» відкрито погрожував можливим виходом з партнерства по МКС, а росія «жартувала» про те, що американський астронавт може опинитися в космосі. Це перший випадок, коли NASA відкрито засудило дії росії та свого партнера «роскосмосу» у космосі на тлі вторгнення в Україну.

Водночас офіційні особи NASA твердо наполягають на тому, що відносини між космічним агентством США та «роскосмосом» залишаються міцними. NASA заявило, що росія все ще розглядає можливість розширення свого партнерства на МКС, а NASA та «роскосмос» продовжують працювати над майбутнім обміном екіпажами. Зазначимо, що у вересні цього року російський космонавт має вирушити на МКС на кораблі SpaceX Crew Dragon, а американський астронавт полетить на російському кораблі «Союз».

Джерело: The Verge