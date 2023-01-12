Microsoft 365 Basic – нова передплата за $2 на місяць зі 100 ГБ хмарного сховища, яка стане доступна по всьому світу з 30 січня

Microsoft пропонує нову передплату на Microsoft 365 всього за $1,99 на місяць, покликану замінити опцію зберігання OneDrive на 100 ГБ із деякими додатковими функціями.

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Передплата Microsoft 365 Basic буде доступна у всьому світі з 30 січня, і включатиме 100 ГБ хмарного сховища, Outlook без реклами на веб та мобільних пристроях, а також розширені функції безпеки. Останні передбачають шифрування даних для поштової скриньки Outlook, перевірку підозрілих посилань і сканування вкладень на віруси та зловмисне програмне забезпечення.

Нинішніх клієнтів OneDrive зі 100 ГБ пам’яті автоматично оновлять до Microsoft 365 Basic за тією ж місячною ціною – $1,99.

“Пізніше цього року з’являться нові функції розширеної безпеки, включаючи персональне сховище [захищена тека в OneDrive, до якої можна отримати доступ лише після другого етапу перевірки особи]; посилання з обмеженим терміном дії; виявлення програм-вимагачів, а також масове відновлення файілв”, — каже Гарет Ойстрик, директор із маркетингу продуктів Microsoft 365.

Microsoft 365 Basic також отримає доступ до технічної підтримки Microsoft — телефоном або через онлайн-чат для програм Microsoft 365 та Windows 11.

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Основна відмінність між персональною передплатою за $6,99 та новою базовою підпискою за $1,99 (крім ємності хмарного сховища) полягає в тому, що Microsoft 365 Basic не включає доступ до настільних версій програм Word, Excel і PowerPoint. Абоненти Basic зможуть замість цього використовувати веб або мобільні версії.

Пізніше цього місяця Microsoft перейменує свою програму Office для мобільних пристроїв та Windows на Microsoft 365, що відображає зміни в брендингу, про які корпорація оголосила минулого року, і надалі Microsoft Office здебільшого називатиметься Microsoft 365.

“Чи зникає бренд Office повністю? Ні. Ми багато інвестували в Microsoft 365, і він став нашим флагманським набором продуктивності. Office відіграє меншу роль, але ви бачитимете його у певних контекстах. Це скоріше зміна фокуса, коли ми використовуємо Microsoft 365 як наш пакет продуктивності, і хочемо, щоб люди, коли думають про продуктивність, згадували Microsoft 365, а не Office”, – пояснює Ойстрик.

10 років тому, у січні, Microsoft вперше представила користувацьку передплату на Office. План, відомий тоді як Office 365 Home Premium, включав доступ до настільних програм Office і 20 ГБ хмарного сховища. Сьогодні обсяг хмарного сховища збільшено до 1 ТБ, а до передплати додано низку нових функцій.

“Одна річ не змінилася за останні 10 років: ціна. Microsoft 365 Personal і Family все ще коштують лише $6,99 і $9,99 на місяць відповідно”, — коментує в блозі віцепрезидент Microsoft Ліат Бен-Зур.

Раніше Microsoft додала кілька зручних функцій автоматизації до вебверсії Excel, яка поставляється з Microsoft 365 — свого програмного забезпечення для роботи з електронними таблицями. Нові пропозиції формул та формули за прикладом допоможуть спростити деякі дії, які раніше доводилось виконувати вручну.

Джерело: The Verge