Excel отримає “розумне” автозаповнення у вебверсії Microsoft 365 — користуватися формулами стане значно простіше

Microsoft додала кілька зручних функцій автоматизації до вебверсії Excel (яка поставляється з Microsoft 365, раніше відомою як Office 365) — свого програмного забезпечення для роботи з електронними таблицями. Нові пропозиції формул та формули за прикладом допоможуть автоматизувати деякі дії, які раніше доводилось виконувати вручну.

Пропозиції формул: якщо ви введете знак “=” в клітинку, вебверсія Excel запропонує тип формули, який вам слід використовувати, враховуючи дані, розташовані поряд. Наприклад у документі з повним квартальним обсягом продажів у стовпчику з позначкою “загалом” Excel запропонує підсумувати діапазони клітинок.

Згідно з дописом у блозі Microsoft, функція наразі працює лише англійською мовою та пропонуватиме наступні формули:

SUM — функція підсумовування значень;

AVERAGE — функція, що обчислює середнє арифметичне значень у списку аргументів;

COUNT — функція, що підраховує кількість клітинок із числами, а також кількість чисел у межах списку аргументів;

COUNTA — функція, що обчислює кількість заповнених клітинок у діапазон;

MIN — функція, що повертає найменше число в наборі значень;

MAX — функція, що повертає найбільше число в наборі значень.

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Звісно, пропозиції формул — не новаторська функція. У Google Sheets уже деякий час є щось подібне, а AutoSum в Excel вже давно відомий як спосіб швидкого застосування формул до даних — але для деяких випадків використання пропозицій дійсно може заощадити час.

Формула за прикладом — оскільки користувачі вводять дані вручну в стовпчики, і часто повторюють одні й ті ж дії, Excel тепер пропонуватиме заповнити весь стовпчик формулою на випадок, якщо виявить закономірність. Це схоже на функцію миттєвого заповнення Flash Fill, тільки замість статичного тексту тепер пропонуються формули.

Повідомлення в блозі Microsoft також містить оголошення про кілька інших функцій, зокрема “запропоновані посилання” (функція, яка автоматично виправить пошкоджене посилання на робочі документи, що зберігаються в хмарі), функція додавання зображення з альтернативним текстом (доступна для Windows, Mac та вебверсії), також компанія додає вкладені типи даних Power Query та можливість отримувати дані з динамічних масивів для користувачів Windows (Insider).