Microsoft, ймовірно, додасть нову частину Call of Duty в підписку Game Pass — під час релізу гри в жовтні

За даними обізнаних джерел, Microsoft вирішила додати наступну частину Call of Duty в Xbox Game Pass. Очікується, що Microsoft оголосить про це під час презентації Xbox 9 червня.

Раніше цього місяця Microsoft обговорювала, чи варто включати нові релізи серії Call of Duty в Game Pass. Дехто в компанії побоювався, що дохід, отриманий від типових продажів Call of Duty, буде підірваний, якщо гра з’явиться в сервісі підписки Game Pass. Activision традиційно продає копії Call of Duty за ціною приблизно $70 або більше. При цьому розходиться в середньому понад 20 млн копій.

Поки не ясно, чи планує Microsoft стягувати додаткову плату за Call of Duty в Game Pass, а також чи підніме компанія плату за підписку на Game Pass Ultimate. Схоже, Microsoft розглядає можливість знову підвищити ціну на Xbox Game Pass Ultimate. Наразі Activision планує випустити наступну гру Call of Duty наприкінці жовтня, дія якої, за чутками, розгортається під час війни в Перській затоці 90-х років.

Microsoft проведе свою велику літню презентацію Xbox 9 червня, а захід Call of Duty direct відбудеться безпосередньо після завершення основної частини презентації. Ймовірно, корпорація планує анонсувати нову гру Gears of War під час шоу. На презентації також буде представлено кілька дат релізів майбутніх ігор для Xbox, таких як Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed і Indiana Jones and the Great Circle.

