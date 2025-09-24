Новини ШІ 24.09.2025 comment views icon

Microsoft навчатиме ШІ на профілях LinkedIn — увімкнено за замовчанням, як вимкнути

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Microsoft додасть у LinkedIn алгоритм, який дозволить ШІ непомітно навчатись на даних користувачів.

Про це LinkedIn вже повідомив користувачам в електронній розсилці. З іншого боку, зберігається можливість деактивувати цю функцію у розділі “Налаштування”>”Конфіденційність даних”>”Дані для генеративного покращення ШІ”.

В електронному листі Microsoft зазначається, що LinkedIn проводитиме навчання моделей ШІ для всіх користувачів, включно з Єврозоною, Великою Британією та Швейцарією.

“Починаючи з 3 листопада 2025 року ми також будемо використовувати дані учасників з вашого регіону для вдосконалення ШІ-системи створення контенту, яка покращує ваш досвід та допомагає нашим учасникам ефективніше знаходити можливості”, — йдеться в електронному листі LinkedIn. 

У LinkedIn підкреслюють, що ШІ може допомогти спростити процес пошуку користувачами партнерів та співробітників. Відомо, що у LinkedIn навчатимуть моделі ШІ на основі публічних профілів та публікацій. Очікується, що дані будуть використані для навчання моделей ШІ таких функцій, як “Редагування даних за допомогою ШІ”. Надалі, ймовірно, багато публікацій, згенерованих ШІ в LinkedIn, майже не будуть відрізнятись від створених людьми.

При цьому у LinkedIn переконують, що вході навчання персональні дані користувачів не потраплять, наприклад, до Microsoft, або до інших афілійованих структур. Для того, аби відмовитись від використання персональних даних для навчання ШІ-моделей Microsoft користувачі мають відкрити “Налаштування”>”Конфіденційність даних”>”Дані для генеративного покращення ШІ” та відключити функцію “використовувати мої дані для навчання моделей ШІ для створення контенту”. 

“Відключення цієї настройки означає, що ми (LinkedIn та наші афілійовані особи) не будемо використовувати надані вами LinkedIn дані та контент для навчання моделей, які генеруватимуть контент у майбутньому. Відмова від цього налаштування не вплине на вже проведене навчання”, — пояснюють в LinkedIn.

Там також підтвердили, що особисті повідомлення та пости не входитимуть до наборів навчальних даних. Юридично LinkedIn залишається дочірньою компанією Microsoft, однак працює фактично автономно, зазнаючи мінімального впливу від материнської структури. Однак як і Microsoft, її “донька” активно інтегрує та використовує інструменти на базі ШІ. LinkedIn використовує для своїх функцій ШІ моделі OpenAI. 

Джерело: Windows Latest

