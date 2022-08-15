Microsoft визнала, що Xbox One більш ніж удвічі поступилася PlayStation 4 за обсягом продажів

Офіційні цифри продажів Xbox One завжди залишалися загадкою, але зараз Microsoft нарешті визнала факт: PS4 набагато перевершила продажі Xbox One.

Microsoft перестала повідомляти дані про продажі Xbox One на початку 2016 фінансового року, натомість зосередилася на висвітленні успіхів Xbox Live. Консоль Xbox One мала проблеми на запуску і нікому не було відомо, наскільки добре вона насправді продавалася після цього. За оцінкою Ampere Analysis, продаж ігрових приставок Microsoft посідав третє місце після виробів Sony та Nintendo.

Правда відкрилася після надання Microsoft даних бразильському антимонопольному регулятору у рамках дослідження купівлі Activision Blizzard. Цей державний орган не приховує листування з компаніями із подібних справ.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

“Sony перевершила Microsoft з точки зору продажів консолей та кількості встановлень, продавши удвічі більше [ніж було продано] Xbox останнього покоління”, – визнає Microsoft у перекладі з португальської.

Sony більше не повідомляє про постачання PS4 – загальна кількість продажів складає 117,2 млн штук станом на березень. Хоча Microsoft не надала кількісних даних про продаж Xbox One, її визнання означає, що компанія продала менш ніж 58,5 млн консолей.

Це узгоджується з дослідженням, яке проводила Ampere Analysis у 2020 році, згідно з яким база активацій Xbox One на кінець другого кварталу 2020 року складала 51 млн. одиниць. Тираж Nintendo Switch вже сягнув 111,08 млн одиниць за весь час та цього року консоль має всі шанси обійти PS4.

Схоже що Microsoft поступово закриває цей велетенський розрив консолями Xbox Series S і X. Ampere Analysis повідомляє: “Sony завершила 2021 сукупним обсягом продажів PS5 в 17 млн одиниць, що приблизно в 1,6 раза перевищує показники продажів Xbox Series”

Джерела: The Verge, Ampere Analysis