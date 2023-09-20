Новини Ігри 20.09.2023 о 19:44

Microsoft може вийти з ігрового бізнесу, якщо не досягне цілей за підписниками Game Pass

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Вадим Карпусь

Автор новин

Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер зробив кілька примітних заяв про потенційний вихід з ігрового бізнесу. Інформація отримана під час слухань, проведених Федеральною торговою комісією у рамках розслідування придбання Microsoft компанії Activision Blizzard.

Юрист FTC продемонстрував внутрішній слайд Xbox Game Pass і запитав Філа Спенсера, чи погоджується він з прогнозами, які показують, що в період з 2029 по 2030 фінансовий рік кількість користувачів підписки перевищить 100 млн, в основному через збільшення ринку ПК та хмарних сервісів?

Microsoft может выйти из игрового бизнеса, если не достигнет целей по подписчикам Game Pass

Спенсер недвозначно заявив, що Microsoft може вийти з ігрового бізнесу, якщо їй не вдасться досягти поставленої мети. Компанії необхідно, щоб до 2027 фінансового року сегменти ПК та хмарних сервісів стали набагато більшими й швидше розвивалися, інакше вона може взагалі відмовитися від цього бізнесу.

«Я можу з упевненістю сказати, що якщо ми не досягнемо більшого прогресу за межами консолей, ми підемо з ігрового бізнесу. Якби результат був таким, ми б… я не думаю, що ми досі займалися б цим бізнесом»

Є підстави вважати, що Спенсер трохи перебільшив. Протягом усього розслідування FTC, а потім і у федеральному суді Microsoft наголошувала, що придбання Activision Blizzard має вирішальне значення для її плану зростання на мобільних і хмарних ринках. Інакше вона може піти з ігрового бізнесу. Водночас Microsoft готує консоль Xbox наступного покоління, яка вийде 2028 року. Microsoft вклала значні кошти в ігровий ринок у період між придбанням ZeniMax та спробою купівлі Activision Blizzard. Тому малоймовірно, що вона просто піде, перш ніж отримає шанс побачити, як ці інвестиції дадуть плоди. З усім тим, слова Спенсера підкреслюють, наскільки важливо для Microsoft вийти за межі консолей за допомогою Game Pass.

Джерело: wccftech

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