Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox

Fallout 76 / Bethesda

Гравці Fallout 76 більше не можуть оформити або поновити преміум-підписку Fallout 1st. Виявилося Microsoft без попередження відкликала передплату для власників Xbox.

Fallout 1st — це платна підписка з приватними світами, бонусами й щомісячними атомами. Здавалося б, Bethesda має дбати про її доступність, але виключно японські гравці на Xbox зіткнулися з проблемами. У Steam та на PlayStation сервіс працює без збоїв. Ситуація має дивний вигляд: у конкурентів все стабільно, а в Microsoft Store підписка недоступна.

Преміум-передплата має довгу історію проблем в Японії. До квітня 2024 року підписка то зникала з магазину, то не поновлювалась, то взагалі випадково скасовувалась. У квітні все стабілізувалося, і гравці подумали, що сервіс нарешті нормалізувався. Відтоді аж до кінця 2025-го підписка працювала без збоїв.

Після виходу великого оновлення Burning Spring, яке приурочили до 2-го сезону серіалу “Фолаут”, все знову зламалося. Підписка раптово зникла з японського Xbox Store без жодних пояснень чи попереджень. Користувачам Reddit, які зверталися до Bethesda, відповідали, що Fallout 76 “офіційно не пропонується для Xbox у Японії”, а попередній доступ до підписки назвали “помилкою”. У результаті спільнота опинилася в стані “тривалої невизначеності”.

Підписка на Xbox у Японії так і залишилася загадкою. Офіційних пояснень, чому сервіс довго працював нестабільно й чому цей період називають “помилкою”, ніхто не дав. Гравцям залишається лише здогадуватися. Одні кажуть про юридичні нюанси, інші про проблеми самого Microsoft Store. Точної відповіді немає.

На цьому тлі кумедно звучать слова Філа Спенсера, який раніше наголошував на важливості регіону, писало Twinfinite. Він казав, що “ігровий ринок в Японії, фанати в Японії, геймери в Японії неймовірно важливі для мене та команди Xbox”. Паралельно Microsoft багато років інвестує в їхній ринок, співпрацює з місцевими студіями та підтримує релізи для Xbox.

Тож зрештою ситуація з Fallout 1st виглядає ще дивнішою. У Microsoft Store підписка просто недоступна, хоча на Steam і PlayStation вона працює без проблем. Єдине, що наразі можуть зробити японські гравці Xbox, — привертати увагу на проблему в соцмережах й сподіватися на офіційну відповідь.

Джерело: Game Rant