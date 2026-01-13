Новини Ігри 13.01.2026 comment views icon

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Fallout 76 / Bethesda

Гравці Fallout 76 більше не можуть оформити або поновити преміум-підписку Fallout 1st. Виявилося Microsoft без попередження відкликала передплату для власників Xbox.

Fallout 1st — це платна підписка з приватними світами, бонусами й щомісячними атомами. Здавалося б, Bethesda має дбати про її доступність, але виключно японські гравці на Xbox зіткнулися з проблемами. У Steam та на PlayStation сервіс працює без збоїв. Ситуація має дивний вигляд: у конкурентів все стабільно, а в Microsoft Store підписка недоступна.

Преміум-передплата має довгу історію проблем в Японії. До квітня 2024 року підписка то зникала з магазину, то не поновлювалась, то взагалі випадково скасовувалась. У квітні все стабілізувалося, і гравці подумали, що сервіс нарешті нормалізувався. Відтоді аж до кінця 2025-го підписка працювала без збоїв.

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Що дає преміум-передплата на Fallout 76

Після виходу великого оновлення Burning Spring, яке приурочили до 2-го сезону серіалу “Фолаут”, все знову зламалося. Підписка раптово зникла з японського Xbox Store без жодних пояснень чи попереджень. Користувачам Reddit, які зверталися до Bethesda, відповідали, що Fallout 76 “офіційно не пропонується для Xbox у Японії”, а попередній доступ до підписки назвали “помилкою”. У результаті спільнота опинилася в стані “тривалої невизначеності”.

Підписка на Xbox у Японії так і залишилася загадкою. Офіційних пояснень, чому сервіс довго працював нестабільно й чому цей період називають “помилкою”, ніхто не дав. Гравцям залишається лише здогадуватися. Одні кажуть про юридичні нюанси, інші про проблеми самого Microsoft Store. Точної відповіді немає.

Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Fallout 76 / Bethesda

На цьому тлі кумедно звучать слова Філа Спенсера, який раніше наголошував на важливості регіону, писало Twinfinite. Він казав, що “ігровий ринок в Японії, фанати в Японії, геймери в Японії неймовірно важливі для мене та команди Xbox”. Паралельно Microsoft багато років інвестує в їхній ринок, співпрацює з місцевими студіями та підтримує релізи для Xbox.

Тож зрештою ситуація з Fallout 1st виглядає ще дивнішою. У Microsoft Store підписка просто недоступна, хоча на Steam і PlayStation вона працює без проблем. Єдине, що наразі можуть зробити японські гравці Xbox, — привертати увагу на проблему в соцмережах й сподіватися на офіційну відповідь.

Джерело: Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Колишній CEO Intel: “Бульбашку ШІ луснуть квантові обчислення”
Поліція увірвалась до фана ARC Raiders, бо сусід злякався криків під час гри
Nintendo анонсує “Чорну П'ятницю” — великі знижки на ігри та аксесуари
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
Microsoft представила нові Xbox, і в них навіть можна грати
Microsoft додала магазин і список бажань в застосунки Xbox для iOS та Android
Bethesda готує ремастер Fallout: New Vegas, — ЗМІ
"Провідник" Windows 11 настільки важкий, що Microsoft змусить його працювати в фоні для пришвидшення
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
Реальний Pip-Boy за $300: Bethesda випустила "повністю робочий" наручний ПК з ігор Fallout
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
В PS Store стартувала “Чорна П’ятниця” — знижки до 90% на Mass Effect та інші
Який ти гравець? Steam запустив персональні підсумки 2025 року
Краще, ніж GOTY: студію-творця S.T.A.L.K.E.R. 2 визнали "небажаною" організацією в рф
CD Projekt запустила в GOG щомісячну підписку за $5 для фанів старих ігор
Оновлення Windows 11 за листопад: увімкнене нове меню "Пуск", багато змін та виправлень
Спілка "Ідіома" випустила українізатор Batman: Arkham Origins та всіх DLC
З'явився розклад 2-го сезону "Фолаут": по епізоду на тиждень, а не за раз
Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати