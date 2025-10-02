Перші кадри DLC для Fallout 76 — із новим регіоном та Ґулем з серіалу Amazon

Постер до Fallout 76: Burning Springs

У грудні для Fallout 76 вийде безплатне DLC Burning Springs, яке познайомить гравців з “амазонським” Ґулем. Він з’явиться не як супутник чи персонаж, а стане важливим NPC.

Велике оновлення принесе Ґуля з голосом та зовнішністю Волтона Гоґґінса. Його персонажа можна побачити в “Останньому курорті” в центрі нової локації Highway Town, де той проводитиме місії з полювання за головами. Він видаватиме гравцям контракти, а вони навіть зможуть знайти його “серіальний” пістолет. Тож тепер можна, щоб ґуль прийшов до ґуля і йшов на “вилазки”.

Разом із ним у Fallout 76 з’явиться новий регіон — частина Огайо, розташована на захід від знайомої зони Аппалачі. Плюс DLC принесе елементи, натхненні Fallout 3 і New Vegas: пустелі, рейдери і Кігті Смерті. За словами креативного директора, команда хотіла повернути атмосферу старих частин, тому елементи стануть ключовими для нового регіону.

Співпраця з Гоґґінсом виявилася швидкою й органічною. Актор, за словами розробників, сам є фанатом франшизи та активно працював над діалогами персонажа. Його поява в ігровому всесвіті стала однією з головних подій доповнення. DLC вийде якраз перед прем’єрою другого сезону серіалу Fallout — 17 грудня 2025 року. Bethesda сподівається, що це приведе до гри хвилю нових гравців — не просто так же вони хотіли додати більше контенту з серіалу.

А Ґуль взагалі вписується в часову лінію Fallout 76?

Віддані фанати можуть помітити, що події тайтлу починаються у 2102 році, через 25 років після Великої війни. Проте серіал відбувається аж у 2296-му. Відповідно питання досить логічне, а чи вписується поява Ґуля в ігровий всесвіт?

Розробники вже мають відповідь для вас — “ґуліфікація”. Звучить як ребус, але ми розшифруємо за вас: Купер Говард, який став Ґулем, пережив понад 200 років після вибуху. Тож цей персонаж стане одним з найживучіших у всесвіті Fallout. В якомусь сенсі його історію в DLC можна вважати приквелом.

Крім самого персонажа, Burning Springs важливий і для всесвіту Fallout: вперше гра торкнеться території Огайо. Раніше цю частину мапи взагалі не досліджували в межах тайтлу. Тому це “майже чистий аркуш”, який дозволяє створити ранню історію регіону. А для фанатів серіалу побачити улюбленого персонажа на “інших” екранах.

