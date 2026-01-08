Новини Ігри 08.01.2026 comment views icon

Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam

Маргарита Юзяк

Другий сезон серіалу “Фолаут” знову різко підняв інтерес до ігор Bethesda у Steam. Кількість гравців у серії Fallout фактично подвоїлася після старту шоу на Prime Video в грудні.

Схожа ситуація траплялася у 2024 році після першого сезону. Найбільший сплеск припав на Fallout 4: за одні вихідні кількість гравців підскочила до понад 83 тисяч, тоді як тижнем раніше максимум становив лише 24 тисячі. Але тепер зростання торкнулося майже всієї франшизи. Помітний вплив гравців відчули Fallout 4 та 3, New Vegas та навіть оригінальні частини серії.

За даними SteamDB, за кілька тижнів до прем’єри 2-го сезону Fallout 4 тримався на рівні близько 20 тисяч одночасних гравців. Станом на неділю після старту шоу ця цифра перевищила 40 тисяч. Активно в неї грають на Steam Deck: за минулий тиждень гра піднялася з 14-го на 9-те місце серед найпопулярніших ігор на пристрої. При цьому New Vegas зріс з приблизно 8 тисяч до майже 20 тисяч одночасних гравців за день.

Навіть третя частина, яка зазвичай збирала близько сотні гравців у Steam, піднялася до майже 200. Fallout 76 також показав помітний стрибок — до приблизно 30 тисяч одночасних гравців із типових 10-20 тисяч. При цьому, попри різницю у 194 роки, гра отримає більше контенту за серіалом. 17 грудня 2025 року вийшло DLC із новим регіоном та Гулем з серіалу Amazon, яке приурочили якраз до прем’єри 2-го сезону “Фолаут”. Також оригінальна частина зросла із кількох сотень до понад 800 гравців.

Частково зростання можна пояснити зимовим розпродажем Steam, але сплеск франшизи Bethesda виглядає набагато більшим, ніж в інших RPG зі знижками. У грудні Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt та Skyrim теж трохи розширили свою аудиторію, але без такого помітного стрибка.

На цьому фоні окремо виділяється Fallout Shelter. Її зростання збігається з тим, що безплатна гра отримала тематичне оновлення до виходу 2-го сезону “Фолаут”. У грі з’явилася Люсі, Макс і Гуль, нове Сховище та подія на тему Нью-Вегаса.

Зазначимо, що продовження “Фолаут” вийшло з майже ідеальним рейтингом у 98%. Воно розкрило купу флешбеків з минулого життя Гуля та 15-річну таємницю Сховища 24. За словами авторів, шоу має шанс отримати аж п’ять сезонів.

Джерело: PC Gamer

