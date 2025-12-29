Новини Софт 29.12.2025 comment views icon

Microsoft, здається, вирішила зайнятися файловим менеджером Windows 11 серйозно. Раніше згадане виправлення прискорює “Провідник” коштом пам’яті, а це здатне зменшити її використання.

Нове покращення потенційно може зменшити використання оперативної пам’яті під час пошуку файлів. Компанія оптимізує продуктивність “Провідника”, оскільки у багатьох випадках саме він призводить до збільшення її споживання. Ефективніший рядок пошуку впроваджений у збірці 26220.7523 або новішій, і наразі доступний лише у програмі Windows Insider. Файлменеджер автоматично видалятиме дублікати операцій індексування файлів, а це означає, що Windows виконуватиме менше зайвої роботи під час пошуку.

“Внесено деякі покращення в продуктивність пошуку в “Провіднику, котрі усунули дублікати операцій індексування файлів, що має призвести до швидшого пошуку та зменшення використання системних ресурсів під час операцій з файлами”, — пише Microsoft у своєму блозі.

Пошук у “Провіднику” не має окремого механізму, оскільки він побудований на основі індексатора пошуку Windows. Хоча останній розроблений як “розумний”, іноді операції індексування файлів дублюються, і в таких випадках Windows сканує або обробляє ті самі файли чи теки кілька разів.

Індекс пошуку Windows тепер уникатиме дублювання операцій з файлами, що має призвести до зменшення обсягу операцій вводу-виводу на накопичувач, зменшення використання процесора та зменшення кількості фонових завдань індексування. Отже, це автоматично зменшить використання оперативної пам’яті.

Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Змінене контестне меню Windows 11 / Windows Latest

Microsoft також впроваджує інші покращення “Провідника”, зокрема більш впорядковане контекстне меню. Windows Latest повідомляє, що такі опції, як “Стиснути”, “Копіювати як шлях”, “Повернути праворуч”, ”Повернути ліворуч”та ”Встановити як фон робочого столу”, переміщені до окремого підменю “Керування файлом”. У іншому випадку це підменю називається “Інші дії” — здається, Microsoft тестує різні варіанти. Очікується впровадження цих покращень в останній тиждень січня або у лютому.

