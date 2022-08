Microsoft збільшила кількість реклами в мобільному застосунку Outlook для iOS та Android

В останні місяці корпорація Microsoft почала розміщувати більше реклами у застосунку Outlook Mobile для iOS та Android.

Мобільний застосунок Outlook надає користувачам два варіанти організації своїх поштових скриньок: єдину поштову скриньку з усім вмістом або поштову скриньку з вкладками, розділену на дві категорії — Focused з важливою поштою та Other з усіма іншими листами. Раніше Microsoft розміщувала рекламу лише на вкладці Other для користувачів безплатної версії сервісу. Але тепер компанія додає рекламу і в режим єдиної поштової скриньки. Ця зміна впроваджувалась протягом останніх кількох місяців.

Який би режим поштової скриньки не вибрали користувачі, реклама з’являтиметься або у верхній частині вкладки Other, або у верхній частині звичайної поштової скриньки.

Оголошення з’являються у верхній частині теки «Вхідні» і виглядають як справжні електронні листи, подібно до того, як Microsoft та Google показують рекламу у вебверсіях Outlook та Gmail. Користувач може провести пальцем на екрані, щоб видалити рекламу, але незабаром вона знову з’явиться. При відкритті рекламний контент показуватиметься у браузері застосунку.

The iOS @Outlook app shows me ads that look like emails now, get the fuck outta here @Microsoft pic.twitter.com/o6dSIY85Yt

— Nick Smith (@yonicksmith) August 16, 2022