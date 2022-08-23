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Microsoft збільшила кількість реклами в мобільному застосунку Outlook для iOS та Android

Microsoft збільшила кількість реклами в мобільному застосунку Outlook для iOS та Android

В останні місяці корпорація Microsoft почала розміщувати більше реклами у застосунку Outlook Mobile для iOS та Android.

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Мобільний застосунок Outlook надає користувачам два варіанти організації своїх поштових скриньок: єдину поштову скриньку з усім вмістом або поштову скриньку з вкладками, розділену на дві категорії — Focused з важливою поштою та Other з усіма іншими листами. Раніше Microsoft розміщувала рекламу лише на вкладці Other для користувачів безплатної версії сервісу. Але тепер компанія додає рекламу і в режим єдиної поштової скриньки. Ця зміна впроваджувалась протягом останніх кількох місяців.

Який би режим поштової скриньки не вибрали користувачі, реклама з’являтиметься або у верхній частині вкладки Other, або у верхній частині звичайної поштової скриньки.

Microsoft увеличила количество рекламы в мобильном приложении Outlook для iOS и Android

Оголошення з’являються у верхній частині теки «Вхідні» і виглядають як справжні електронні листи, подібно до того, як Microsoft та Google показують рекламу у вебверсіях Outlook та Gmail. Користувач може провести пальцем на екрані, щоб видалити рекламу, але незабаром вона знову з’явиться. При відкритті рекламний контент показуватиметься у браузері застосунку.

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Тепер єдиний спосіб уникнути реклами в Outlook Mobile – це оплатити підписку на Microsoft 365. Користувачі застосунку вже висловили своє невдоволення збільшенням кількості реклами, залишивши коментарі у Twitter, Reddit та App Store.

Джерело: The Verge


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