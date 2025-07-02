Найсмішніший момент Clair Obscur: Expedition 33 був «випадковою імпровізацією» акторів

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

В Clair Obscur: Expedition 33 створили один з найсмішніших моментів випадково, коли автори озвучування просто чекали.

Йдеться про сцену між Моноко та Версо, де вони по черзі повторюють одне одному «добре» різними інтонаціями. Вона відбувається після того, як герої щойно врятували Ноко, і сидять біля вогнища в таборі, переварюючи події. Під час розмови Версо намагається переконати Моноко залишитися , і тоді починається той самий момент.

«Мабуть, одна з моїх улюблених сцен — це момент між Моноко та Версо, коли Версо намагається переконати Моноко приєднатися до команди», — розповіла головна сценаристка Дженніфер Сведберг-Єн. «Це моменти істини. Для мене той імпровізований епізод — це справжня дружба. Те, як вони взаємодіють — це щиро».

Режисер гри Гійом Брош каже, що за планом актори озвучування мали чекати, поки Шарлотта скаже свою репліку. Але вони вирішили «виграти трохи часу» на щось цікаве.

«Це було настільки дурнувато… але настільки круто. Тепер я вважаю, що це один із найзнаковіших моментів Моноко», — додає режисер.

Фанатам сподобалася сцена за те, як вона розкриває взаємовідносини персонажів. Така імпровізація не дивна, бо Sandfall молода студія, яка займалася своїм першим проєктом. Серед них найбільш досвідченим був колишній розробник Ubisoft.

Сцена з Моноко та Версо розпочинається десь на 01:22

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Крім того, нещодавно студія перетнула позначку в 3,3 млн проданих копій Clair Obscur: Expedition 33 та заговорила про потенційний сиквел. Якщо він дійсно вийде, то японським гравцям доведеться придумати ще одну назву.

Джерело: Games Radar