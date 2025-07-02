Тизер і дата виходу 3-го сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми Apple TV+ про нашестя інопланетян

Інопланетний трилер «Вторгнення» / Invasion вже незабаром повернеться на Apple TV+ із третім сезоном.

Серіал «Вторгнення» дебютував на стримінгу у 2021 році й розказав історію того, як людство протистоїть насильницькому вторгненню іншопланетян. Серед акторського складу відзначились Гольшифте Фарахані, Шіорі Куцуна (Рейн в Death Stranding 2: On the Beach), Шамір Андерсон, Індія Браун, Біллі Барратт, Ажі Робертсон, Педді Голланд і Тара Моаеді, а з другого сезону з’явились Енвер Джокай, Недра Марі Тейлор і Наян Гонсалес Норвінд.

Тизер третього натякає на розширення історії й разом з тим оголошує дату прем’єри — 22 серпня (решта епізодів виходитимуть щоп’ятниці до 24 жовтня).

«У третьому сезоні головні герої об’єднуються для роботи в команді над важливою місією з проникнення на материнський корабель інопланетян. Нарешті з’явилися найвищі інопланетяни, швидко поширюючи свої смертоносні вусики по нашій планеті. Усім персонажам доведеться співпрацювати, використовуючи весь досвід і знання, щоб врятувати наш вид. Зароджуються нові стосунки, старі ставляться під сумнів і навіть руйнуються, оскільки наш міжнародний склад персонажів має стати командою, поки не стало надто пізно», — з офіційного синопсиса.

Попри те, що «Вторгнення» важко назвати хітом (перший і другий сезон мають дуже скромні оцінки від критиків та глядачів), це черговий проєкт, який утримає доволі велику відеотеку наукової фантастики Apple TV+. Наразі на стримінгу транслюється «Вбивцебот» за романами Марти Веллс, а вже з 11 липня стартує «Фундація» з третім сезоном.

Далі чекаємо на продовження найпопулярніших шоу платформи, «Таємниці бункера» та «Розриву», а також серіал за кіберпанковим романом «Нейромант» Вільяма Гібсона — вчора нам продемонстрували перший тизер, який показав лаунж Чацубо у місті Тіба, який є ключовим місцем у творі.