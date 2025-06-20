Microsoft портує ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК (з покращенням), — інсайдер

Картинка геймера з Depositphotos

Xbox готує програму Classics разом із розробниками Xenia Canary — класичні ігри Xbox та 360 для Game Pass, ПК та xCloud з покращеннями.

Інсайдер eXtas1s у новому відео на YouTube стверджує, що Microsoft нібито працює над проєктом під кодовою назвою Xbox Classics. Його мета — перенести ігри з оригінального Xbox та Xbox 360 на сучасні платформи: консолі, ПК, сервіс Game Pass і навіть хмару. Очікується, що ці ігри отримають графічні оновлення та поліпшену стабільність. За словами eXtas1s, над проєктом буцімто спільно працюють з командою Xenia Canary — розробниками одного з найвідоміших емуляторів Xbox 360.

За чутками, Microsoft хоче запустити програму Xbox Classics до 25-річчя бренду у 2026 році. Ігри випускатимуться поступово, тож перші анонси можуть з’явитися вже наступного року. Серед тайтлів, які нібито вже готуються, — Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 та Batman: Arkham Asylum. Очікується, що всі вони отримають технічні оновлення: покращену продуктивність, оновлену графіку, підтримку сучасних пристроїв і тіснішу інтеграцію з Game Pass.

Водночас попри значний технічний прогрес, залишаються юридичні питання. Microsoft ще має домовитися з правовласниками щодо повторного випуску класичних ігор, тож остаточний склад бібліотеки наразі не визначено.

Інсайдер також нагадав, що Microsoft паралельно працює над новим ігровим процесором разом з AMD. Він має забезпечити прорив у графіці, геймплеї та ШІ, зберігаючи сумісність із попередніми поколіннями Xbox. Усе це — частина довгострокової стратегії сумісності та розширення доступу до архіву ігор Xbox.

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Наразі Microsoft офіційно не коментувала цю інформацію, тож її варто сприймати скептично. Навіть якщо слова ютубера виглядають доволі обґрунтованим, попри останні ініціативи компанії.

Джерело: Wccftech