Півгодини до Xbox Partner Preview: що чекати і де дивитися

Софія Шадріна

Xbox Partner Preview / Xbox Wire
Сьогодні, 26 березня, відбудеться нова презентація Xbox Partner Preview — формат, у межах якого Microsoft показує ігри від сторонніх студій і партнерів, а не від власних команд Xbox. Такі шоу зазвичай коротші та динамічніші за великі презентації на кшталт Xbox Showcase: без довгих інтерв’ю, зате з концентрованими трейлерами, анонсами й оновленнями.


Точний час старту трансляції:

10:00 PT
13:00 ET
19:00 за Києвом.

Очікуємо, що розкажуть про наступні ігри:


DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Гра від української студії GSC Game World вийшла після тривалого й складного циклу розробки та стала однією з ключових релізів для Xbox і ПК. Раніше розробники підтверджували плани на підтримку гри після релізу, включно з сюжетними доповненнями. На Partner Preview можуть показати перше велике DLC або дорожню карту контенту.

Stranger Than Heaven від авторів Yakuza
Йдеться про новий проєкт студії Ryu Ga Gotoku Studio, яка відома серією Yakuza / Like a Dragon. Команда спеціалізується на сюжетних екшенах із відкритими або напіввідкритими локаціями, харизматичними персонажами та великою кількістю побічного контенту. Stranger Than Heaven поки залишається загадкою, але очікується, що це буде або нова IP, або спін-оф у знайомому стилі.

Ремейк Persona 4
Оригінальна Persona 4 від Atlus — культова японська RPG 2008 року, яка поєднує соціальний симулятор і покрокові бої. Після успіху Persona 3 Reload логічним кроком виглядає оновлення Persona 4 для сучасних платформ. Якщо ремейк дійсно покажуть, це може стати одним із головних анонсів презентації.

Переглянути трансляцію можна за посиланнями:
Twitch — twitch.tv/xbox
YouTube — youtu.be/q0UXUrpgnn4

Xbox Partner Preview зазвичай приносить не лише очікувані новини, а й кілька несподіваних анонсів — від інді до AA-проєктів. З огляду на перелік можливих показів, ця презентація може виявитися важливою як для фанатів Xbox, так і для ширшої ігрової аудиторії.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
