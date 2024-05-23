Міноборони назвало вартість розробки «Резерв+»: це гроші благодійного фонду

Над застосунком «Резерв+» працювало декілька команд, а $86 000 на розробку взяли з благодійного фонду.

Про це розповіла в інтерв’ю Forbes заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Проте вартість роботи може зрости, оскільки застосунок все ще потребує доопрацювання.

«Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціоналу виросте», — підкреслила вона.

За її словами, над застосунком працювало кілька команд:

фронтендери;

команди, які займалися синхронізацією з реєстрами і по готовності «Оберіга» витримувати навантаження;

внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС.

Чому розробники взяли шаблони застосунку «Мрія»?

Раніше з’являлася інформація, що в «Резерв+» є сліди шкільного застосунку «Мрія». Навіть показували рядки коду з текстом «домашнє завдання» або «повідомте дитині, що тепер можна».

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Але, за словами чиновниці, це дрібні нефункціональні згадки, які не стосуються основного функціоналу. При цьому це була проміжна версія, і коду «Мрії» в «Резерв+» немає.

«Я не бачу ризиків у використанні патернів з іншого державного застосунку, коли це не впливає на користувачів чи безпеку сервісу. Ми багато часу витратили на захист “Резерв+” , тому що розуміли, що він буде мішенню для ворога», — резюмувала заступниця міністра.

Зазначимо, на днях з’явився мобільний застосунок Міноборони Резерв+, в якому військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої дані онлайн і натомість не їхати в ЦНАП чи ТЦК.

18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.

В Україні станом на 10 травня трохи менше як 4050 айтівців мають актуальну бронь. Крім 4050 айтівців, близько 1300 спеціалістів ще очікують рішення (у цю кількість входять ті, кого подали на перебронювання).