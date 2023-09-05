«‎Чандраян-3» впав у сплячку — менш як два тижні на Місяці модуль завершив основну наукову програму

Місяцехід і посадковий модуль Чандраян-3 (Chandrayaan-3) перевели у режим сну – обидва апарати виконали свою основну мету та готуються до затяжної двотижневої місячної ночі. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) сподівається, що місія все ще зможе «‎прокинутися», коли Сонце знову зійде над південним полюсом Місяця.

Місія Чандраян-3 – це перша успішна спроба Індії здійснити посадку на Місяці й перша у світі успішна посадка апарату на південному полюсі Місяця. Місяцехід і посадковий модуль витратили менш ніж два тижні на дослідження перспективної області, де можуть існувати поклади замерзлої води в постійно затінених кратерах.

У неділю, 2 вересня, ISRO оголосила, що марсохід Праґ’ян (Pragyan) виконав усі свої завдання та був «переведений у режим сну» із вимкненими науковими приладами.

«Сонячна панель орієнтована на отримання світла на наступному сході сонця», — йдеться в дописі ISRO.

Посадковий модуль Вікрам (Vikram), який доставив Праґ’ян на поверхню Місяця та провів власну наукову кампанію, наслідував його приклад у понеділок, 4 вересня.

«Вікрам засне поруч із Праґ’яном, коли сонячна енергія вичерпається, а батарея розрядиться. Сподіваємось на їхнє пробудження, приблизно 22 вересня 2023 року», — додали в ISRO.

Безпосередньо перед тим, як піти в режим сну, посадковий модуль зробив короткий «стрибок», ненадовго запустивши двигуни, щоб переміститися приблизно на 40 сантиметрів ближче до марсохода Праґ’ян, який вже «‎спав». Цей стрибок можна розглядати як випробування для майбутньої місії з повернення зразків на Землю, яка повинна буде запуститися з поверхні Місяця.

Місія Чандраян-3 висадилась на Місяці у середу, 23 серпня. За день марсохід Праг’ян вийшов з посадкового модуля і з того часу подолав понад 100 метрів. Вчені ISRO вже отримали різні вимірювання, включаючи хімічний аналіз поверхні, профіль температури верхніх 10 см поверхневого реголіту та вимірювання розрідженої плазми над поверхнею Місяця.

Нині лише чотирьом країнам вдалось здійснити успішну посадку на Місяці – США, СРСР, Китаю та Індії. Спроба росії, яка відбулась за три дні до висадки «‎Чандраян-3» була невдалою – місія Луна-25 врізалася в поверхню після невдалого орбітального маневру, а на початку року космічний корабель Hakuto-R японської компанії ispace зіткнувся з кратером під час спуску.

У майбутньому місія NASA Artemis 3 має намір приземлитися в південному полярному регіоні Місяця з людьми-астронавтами, які висадяться на природному супутнику Землі вперше після останньої місії Apollo в 1972 році. Поклади води в постійно затінених кратерах роблять цю територію зручною для облаштування місячної бази, оскільки їм можна добувати та використовувати для пиття, а також для виробництва кисню для астронавтів, що значно знизило б витрати на утримання бази.

Джерело: Space