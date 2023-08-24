«Чандраян-3» вже на Місяці – роздивляємось перші фото ровера Праґ’ян з Південного полюса природного супутника Землі

23 серпня індійська місія «Чандраян-3» успішно спустилась до поверхні Місяця та стала першим апаратом біля Південного полюса природного супутника Землі.

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) поділилася першими зображеннями, зробленими приблизно за 4 години після плавного зниження місії.

Перша галерея включає чотири зображення, знятих камерою місії при наближенні до поверхні Місяця, а опубліковані пізніше демонструють місце приземлення, включно з частиною «‎ноги» космічного корабля та її тіні.

Chandrayaan-3 Mission: Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖! The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon ! More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ijeQW27zaM — RAJPUT × YADAV 🚩 (@UniqueW06346321) August 24, 2023

«Лінію зв’язку встановлено між посадковим апаратом Ch-3 і MOX-ISTRAC Бенгалуру», — йдеться в повідомленні ISRO на X. «Чандраян-3 вибрав відносно рівну область на місячній поверхні», — додало агентство в наступному дописі.

Ця посадка зробила Індію лише четвертою країною в історії, яка успішно вивела космічний корабель на поверхню Місяця — після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю. «Чандраян-3» також став першим космічним апаратом в історії, який приземлився біля південного полюса Місяця – регіону, який зараз привертає увагу вчених і космічних агентств з усього світу.

Вчені вважають, що постійно затінені полярні кратери в цій області містять водяний лід, який можна видобути та використовувати для підтримки постійної присутності людини на природному супутнику Землі. Крім того, ці місячні кратери можуть бути використані для створення телескопів наступного покоління, які дозволять астрономам зазирати далі, ніж сьогодні.

Невеличкий місяцехід Праґ’ян, який прибув на борту місії, незабаром почне розгортання – тож очікуємо ще більше фото з регіону. Утім час роботи може бути обмежений двома тижнями, оскільки батареї транспортних засобів навряд довше витримають затяжну місячну ніч.

«Чандраян-3» – це друга спроба Індії здійснити посадку біля південного полюса Місяця. Попередня спроба у вересні 2019-го зазнала невдачі через програмний збій.

Країна тріумфувала лише за три дні після того, як росія «‎проспала» свою спробу приземлити свій космічний апарат на Місяці вперше за 47 років.