«Чандраян-3» вже на Місяці – роздивляємось перші фото ровера Праґ’ян з Південного полюса природного супутника Землі

23 серпня індійська місія «Чандраян-3» успішно спустилась до поверхні Місяця та стала першим апаратом біля Південного полюса природного супутника Землі.

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) поділилася першими зображеннями, зробленими приблизно за 4 години після плавного зниження місії.

Перша галерея включає чотири зображення, знятих камерою місії при наближенні до поверхні Місяця, а опубліковані пізніше демонструють місце приземлення, включно з частиною «‎ноги» космічного корабля та її тіні.

