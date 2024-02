Місячний апарат Intuitive Machines надіслав додому свої перші знімки з космосу

Космічний апарат Nova-C компанії Intuitive Machines, що був відправлений у космос 15 лютого, надіслав перші неймовірні знімки Землі. Він зробив їх, поки ще не віддалився на велику відстань від планети на своєму шляху до Місяця. Раніше компанія підтвердила, що космічний корабель «у відмінному стані».

Intuitive Machines поділилася першою партією зображень із місії IM-1, отриманих 16 лютого. Разом із видом на Землю та деякими частковими селфі посадкового модуля Nova-C на прізвисько Odysseus також можна побачити другий ступінь ракети Falcon 9 невдовзі після відриву.

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 17, 2024