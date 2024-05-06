iPhone 17 приписують до 12 ГБ пам’яті, покращену селфі-камеру, компактніший Dynamic Island та нову модель Slim

Аналітик Haitong International Securities Джефф Пу поділився новими відомостями про майбутню лінійку смартфонів iPhone 17. За його словами, Apple планує суттєві зміни в цій серії.

На думку Пу, моделі iPhone 17 матимуть оновлений дизайн, покращену фронтальну камеру, менший Dynamic Island тощо. Крім того, Apple начебто представить нову модель «iPhone 17 Slim», яка замінить версію «Plus» в наступній лінійці. Вона матиме «тонкий дизайн», але подробиці з цього приводу не повідомляються.

Отже, лінійка iPhone 17 складатиметься з наступних версій:

iPhone 17: 6,1-дюймовий дисплей

iPhone 17 Slim: 6,6-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовий дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовий дисплей

Що стосується дизайну, за даними Пу, iPhone 17, iPhone 17 Slim та iPhone 17 Pro матимуть алюмінієвий дизайн, який є «складнішим». Водночас iPhone 17 Pro Max й надалі виготовлятиметься з титану. У iPhone 17 Pro Max також буде «вужчий Dynamic Island», а інші моделі збережуть поточний дизайн.

Менший Dynamic Island на iPhone 17 Pro Max стане можливим завдяки новій технології metalens у датчику наближення. Ця технологія допоможе Apple суттєво зменшити розмір сенсора Face ID.

Додатково Пу повідомляє, що iPhone 17 та iPhone 17 Slim матимуть 8 ГБ оперативної пам’яті й процесор A18 або A19. Водночас iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max отримають продуктивніший процесор A19 Pro разом з 12 ГБ оперативної пам’яті. Для порівняння, нинішні моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus мають 6 ГБ оперативної пам’яті, тоді як iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max – 8 ГБ. Як очікується, в лінійці iPhone 16 цього року всі версії отримають по 8 ГБ пам’яті.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba. Навчіться читати фінзвітність так, щоб ухвалювати ефективні бізнес-рішення.Досвідом поділиться експерт, що 20 років займається фінансами і їхньою автоматизацією. Детальніше про курс

Усі чотири моделі iPhone 17 матимуть 24-мегапіксельні фронтальні камери. Це помітне покращення порівняно з поточними 12-мегапіксельними фронтальними камерами, які використовує Apple.

Джерело: 9to5mac

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.