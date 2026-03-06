МКС не зведуть з орбіти у 2030 році: в США пропонують оновлений план

МКС / NASA

В США опублікували оновлений документ фінансування NASA, який серед іншого подовжує “термін життя” Міжнародної космічної станції (МКС) на орбіті, повідомляє Arstechnica.





Планувалось, що МКС виведуть з експлуатації до 2030-го, однак плани посунули ще на два роки. Слід зазначити, що нова дата ще має бути схвалена міжнародними партнерами, зокрема і російськими. Попри вторгнення агресора в Україну, іноземні космічні агенції були вимушені залишити деякі спільні космічні проєкти активними за відсутності альтернатив.

Чим замінять МКС?

Разом з тим передбачені нові вимоги до NASA, які допоможуть комерційним компаніям активізуватись у розробці альтернатив, а саме:

Протягом 60 днів публічно оприлюднити вимоги до комерційних космічних станцій на низькій навколоземній орбіті;

Протягом 90 днів опублікувати остаточний “запит на пропозиції” для отримання відповідей від галузі;

Протягом 180 днів укласти контракти з “двома або більше” комерційними постачальниками для таких станцій.

На цей час кілька приватних компаній, включаючи Axiom Space, Blue Origin, Vast та Voyager, завершують розробку власних проєктів космічних станцій. Усі вони раніше висловили бажання отримати від NASA чітку інформацію щодо періоду дії станцій, типів наукового обладнання тощо.





В цих невизначених умовах окремим компаніям вдалося залучити новий капітал. Минулого місяця Axiom Space оголосила про залучення фінансування у розмірі $350 млн, а цього тижня Vast оголосила про власне фінансування у розмірі $500 млн для прискорення розвитку космічних станцій Haven.

Терміни не остаточні

Номінально NASA планувала, що до 2030 року одна або кілька з цих компаній керуватимуть комерційною космічною станцією на низькій навколоземній орбіті. Ця дата, яку космічна агенція розглядала для виведення з експлуатації МКС, окремі елементи якої вже працюють майже три десятиліття. Утім посадовці сумніваються, що будь-яка з вищезазначених компаній буде готова до запуску на той час.

В парламенті також пояснили, що адміністратор NASA не має схвалювати зведення МКС з орбіти, доки нова комерційна орбітальна станція не досягне початкової експлуатаційної готовності. Це значить, що терміни можуть посунути ще далі.

Як МКС виведуть з орбіти?

Партнери МКС почали будувати орбітальну лабораторію в 1998 році й з листопада 2000 року в ній постійно працюють екіпажі астронавтів, які проводять передові наукові дослідження та вивчають умови мікрогравітації. За цей час 266 людей з 20 різних країн відвідали МКС і провели понад 3300 експериментів.

У 2023 році США, Японія, Канада та країни-учасниці ESA (Європейського космічного агентства) підтвердили, що підтримуватимуть роботу станції до 2030 року, а росія заявила, що планує це робити принаймні до 2028-го і нині так само розглядає комерційний варіант.

У червні 2024 року NASA обрало компанію SpaceX для розробки космічного корабля, який допоможе Міжнародній космічній станції зійти з орбіти. Після цього обидва об’єкти мають розпастися під час входження в атмосферу. Одне з завдань, яке стоїть перед SpaceX, полягає в тому, щоб гарантувати, що станція входитиме в атмосферу таким чином, щоб не загрожувати населеним районам. Контракт оцінюється в $843 млн.