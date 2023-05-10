SpaceX та Vast планують вивести першу комерційну космічну станцію на орбіту вже у 2025 році

Vast, стартап, який спеціалізується на проєктуванні космічних станцій зі штучною гравітацією на борту, заявив про наміри вивести на орбіту першу комерційну станцію в серпні 2025 року, тоді як партнером по запуску виступить SpaceX.

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Майбутня станція Haven-1, обертатиметься створюючи штучну гравітацію і спочатку працюватиме як автономна одиниця, а пізніше стане одним з модулів майбутньої 100-метрової станції Vast.

Розміри Haven-1 досить компактні для того, щоб її можна було запустити ракетою SpaceX Falcon 9. Модуль має стикувальний люк, розроблений під корабель Crew Dragon, а самого приміщення, за словами Vast буде достатньо для одночасного перебування і роботи 4 членів екіпажу. Станція також забезпечує живлення, цілодобове підключення через бортовий Wi-Fi та «витратні матеріали» протягом усього перебування.

Місія Vast-1, яка доставить перших людей на станцію, фактично готова до бронювання – придбати місця можуть як космічні агенції, так і приватні особи, які «‎планують займатися науковою чи благодійною діяльністю». Друга місія також вже запланована – на 2026 рік.

Якщо Haven-1 вдасться запустити до 2025 року, то Vast випередить усі інші компанії з власними проєктами приватних космічних станцій – включно зі Starlab від Nanoracks, Lockheed Martin і Voyager Space (запуск запланований на 2027-й рік) та Axiom (запуск першої секції орбітальної платформи поки націлений на «кінець 2025 року»).

США, Японія, Канада та країни-учасниці ESA (Європейського космічного агентства) раніше підтвердили, що підтримуватимуть роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року, а росія минулого місяця заявила, що планує це робити принаймні до 2028-го. Разом з тим NASA просувається вперед у фінансуванні комерційних станцій, які згодом можуть замінити МКС. Наприкінці 2021 року агенція уклала контракти на загальну суму $415,6 млн з трьома компаніями — Northrop Grumman, NanoRacks і Blue Origin.