Мод на Elden Ring: Shadow of the Erdtree дає змогу викликати босів, як «покемонів»

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Гравці Elden Ring отримали неочікувану допомогу у проходженні складного доповнення Shadow of the Erdtree. Модер FlippantTunic22 створив модифікацію, яка дає змогу викликати босів гри на допомогу, перетворюючи їх на своєрідних «покемонів».

Це значно полегшує проходження гри, особливо враховуючи її надзвичайну складність. Наприклад, одному стрімеру знадобилося 67 годин і допомога психолога, щоб пройти фінал Shadow of the Erdtree.

Модифікація DLC Summon Bosses Mod замінює деякі «Прахи духів» (Spirit Ashes) В Elden Ring прахи духів дають змогу викликати союзників-духів для допомоги у битвах проти ворогів і босів, надаючи додаткову підтримку гравцю. на босів із доповнення. Тепер гравці можуть покликати на допомогу 11 потужних антагоністів, щоб ті билися на їхньому боці. Наприклад, замість «Родича гнилі» (Kindred of Rot) можна викликати «Священного Льва, що танцює» (Divine Beast Dancing Lion), а «Кочівник» (Nomad) перетворюється на «Месмера Пронизувача» (Messmer The Impaler).

Користувач YouTube KanesGrace опублікував відео, де демонструє роботу моду. На ньому видно, як «Мейтр, Мати Пальців» (Meytr, Mother of Fingers), перемагає фінального боса доповнення — «консорта Радан» (Promised Consort Radahn).

Творець моду планує додати ще більше персонажів із доповнення, а також розробити окремий аддон для виклику босів з основної гри Elden Ring.

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Повний список доступних викликів (прах = бос)

Чорний ніж Тіче (Black Knife Tiche) = Роміна, Свята Квіткових бутонів (Romina, Saint of the Bud) Олег, лицар-вигнанець (Banished Knight Oleg) = Релана, лицарка Подвійного місяця (Twin Moon Rellana Summon) Вигнаний лицар Енгвалл (Banished Knight Engvall) = Гнильний лицар (Putrescent Knight) Латенна Альбінорка (Latenna the Albinauric) = Золотий гіпопотам (Golden Hippopotamus) Кочівник (Nomad) = Месмер Пронизувач (Messmer The Impaler) Кристаліанин (Crystalian) = Мідра, Володар Полум’я Божевілля / перша стадія (Midra, Lord of Frenzied Flame) Послідовник предків (Ancestral Follower) = Мідра, Володар Полум’я Божевілля / друга стадія (Midra, Lord of Frenzied Flame) Лицар чистоти Фінлі (Cleanrot Knight Finlay) = Командир Гай (Commander Gaius) Вогняний монах (Fire Monk) = Пічний голем (Furnace Golem) Найманець Кайден (Kaiden Sellsword) = Майбутній консорт Радан (Promised Consort Radahn) Чорнополум’яний монах Амон (Blackflame Monk Amon) = Мейтр, Мати Пальців (Meytr, Mother of Fingers) Родич гнилі (Kindred of Rot) = Священний Лев, що танцює (Divine Beast Dancing Lion)

Скриншоти з Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Проте деякі гравці шукають ще більших викликів. Геймерка Перрі Каріал вразила спільноту, знищивши двох головних босів доповнення за допомогою контролера на основі електроенцефалографії (ЕЕГ). Цей пристрій розшифровував сигнали її мозку в режимі реального часу, перетворюючи їх на ігрові команди.

Не відстають і музиканти: стрімер Dr. Doot зумів пройти гру, використовуючи саксофон замість звичайного контролера.

Джерело: Ign

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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