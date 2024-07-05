Elden Ring: Shadow of the Erdtree — восьмирічний хлопчик з аутизмом легко долає фінального боса

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Гравці масово скаржилися на складність Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Декому навіть знадобилося понад 60 годин і психолог, щоб здолати фінального боса. Але один восьмирічний хлопчик, схоже, осоромив ветеранів солслайків — він здолав Радана з першої спроби та без жодної допомоги.

У відео, опублікованому його батьком, можна побачити гру хлопця, який ухиляється від ударів та з легкістю відстрибує від атак Радана, а також кидається на боса з кожною нагодою. Дивлячись, як майстерно він пересуває персонажа, можна подумати, що він грав роками, але його досвід — лише кілька місяців, і це була його перша спроба бою з босом.

My son has recently got into gaming, and of course, he wants to play elden Ring. He has autism and is 8 years old and is very low level and refuses to let me help him at all. This is him fighting Radahn. @Schrodingersba4 @NightSkyPrince_ @philipharts @_subtxt_ @BltzZ7 pic.twitter.com/ICVzKCxm95 — Jnoe33 (@jnoe33) July 1, 2024

«Мій син нещодавно захопився іграми, і, звичайно, він хоче пограти в Elden Ring. У нього аутизм, йому вісім років, він дуже має дуже низький рівень [персонажа] і взагалі відмовляється дозволяти мені допомагати йому», — пише користувач X Twitter @jnoe33.

У відповіді на твіт @jnoe33 каже, що юний герой, «ймовірно, грав 10-12 годин» в Elden Ring, але «він багато дивився мене» — тому отримував й досвід гри батька. Бій з Раданом зовсім непростий, але його реакція на всі вхідні рухи була точною.

Збірка молодого гравця складається з базового Довгого меча та комплекту броні, який персонаж отримує, починаючи у класі Волоцюга. Він також пробував інші речі, додає його тато, але «йому подобається цей меч і легке перекочування». Батько каже, що хлопчик хоче більше ігор, подібних до Elden Ring. Ймовірно, зростає новий чемпіон жанру.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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