Elden Ring: Shadow of the Erdtree — восьмирічний хлопчик з аутизмом легко долає фінального боса

Гравці масово скаржилися на складність Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Декому навіть знадобилося понад 60 годин і психолог, щоб здолати фінального боса. Але один восьмирічний хлопчик, схоже, осоромив ветеранів солслайків — він здолав Радана з першої спроби та без жодної допомоги.

У відео, опублікованому його батьком, можна побачити гру хлопця, який ухиляється від ударів та з легкістю відстрибує від атак Радана, а також кидається на боса з кожною нагодою. Дивлячись, як майстерно він пересуває персонажа, можна подумати, що він грав роками, але його досвід — лише кілька місяців, і це була його перша спроба бою з босом.

My son has recently got into gaming, and of course, he wants to play elden Ring. He has autism and is 8 years old and is very low level and refuses to let me help him at all. This is him fighting Radahn. @Schrodingersba4 @NightSkyPrince_ @philipharts @_subtxt_ @BltzZ7 pic.twitter.com/ICVzKCxm95

— Jnoe33 (@jnoe33) July 1, 2024