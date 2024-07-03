Музика перемагає. Фінального боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree здолали саксофоном

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Стрімери та ентузіасти ігор доволі часто намагаються здивувати гравців перемогами за допомогою альтернативних контролерів. Elden Ring: Shadow of the Erdtree особливо цікава в цьому плані через свою важкість, хоч її й зменшили в останньому патчі. Доповнення Elden Ring вже проходили силою думок, а зараз пройшли за допомогою саксофона.

Стрімер з ніком Доктор Дут (Dr. Doot), відомий своїм захопленням саксофоном, пройшов DLC та фінального боса за допомогою цього музичного інструмента. Як можна побачити на відео, зброєю, яку вибрав Доктор Дут, був атакуючий щит, а конкретно каріанський колючий щит. Гравець використовує гру на інструменті, щоб відбивати кожну атаку Радана, доки не перемагає його.

Everyone was telling me how utterly impossible the Final Boss of Shadow of the Erdtree was going to be. Outrageous moveset, impossible dodges, etc … It only took me a dozen attempts on the saxophone. THE WORLD’S FIRST (afaik) ALT CONTROLLER DLC RUN HAS BEEN DOOTED!🎷 pic.twitter.com/nUzPmfgsNx — Dr. Doot 🎷 (@DrDecomposing) July 1, 2024

Доктор Дут надав деякі дані про щит, який він використовував для перемоги над останнім босом Shadow of the Erdtree.Він збільшив показник STR каріанського колючого щита, зробивши його важким, і використав Deflect Tear разом із талісманом Guard Counter Boost, щоб зробити зброю «потужною як танк».

Фінального боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree вважають «перекачаним» навіть на тлі іншого контенту DLC. Стрімер Кай Сенат витратив на нього понад 60 годин, у проходженні йому допомагав психолог.

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Джерело: Insider Gaming

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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