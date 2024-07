Музика перемагає. Фінального боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree здолали саксофоном

Стрімери та ентузіасти ігор доволі часто намагаються здивувати гравців перемогами за допомогою альтернативних контролерів. Elden Ring: Shadow of the Erdtree особливо цікава в цьому плані через свою важкість, хоч її й зменшили в останньому патчі. Доповнення Elden Ring вже проходили силою думок, а зараз пройшли за допомогою саксофона.

Стрімер з ніком Доктор Дут (Dr. Doot), відомий своїм захопленням саксофоном, пройшов DLC та фінального боса за допомогою цього музичного інструмента. Як можна побачити на відео, зброєю, яку вибрав Доктор Дут, був атакуючий щит, а конкретно каріанський колючий щит. Гравець використовує гру на інструменті, щоб відбивати кожну атаку Радана, доки не перемагає його.

Everyone was telling me how utterly impossible the Final Boss of Shadow of the Erdtree was going to be. Outrageous moveset, impossible dodges, etc

…

It only took me a dozen attempts on the saxophone.

THE WORLD’S FIRST (afaik) ALT CONTROLLER DLC RUN HAS BEEN DOOTED!🎷 pic.twitter.com/nUzPmfgsNx

— Dr. Doot 🎷 (@DrDecomposing) July 1, 2024