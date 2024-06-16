Доповнення для Cyberpunk 2077 на Місяці — у мережу потрапили «космічні» файли зі зламу CD Projekt 2021 року

Користувач 4chan поділився ресурсами Cyberpunk 2077, які походять зі зламу CD Projekt у 2021 році. Файли можуть свідчити про вирізаний контент або скасоване DLC, події якого відбуваються на Місяці.

Початковий допис описує зображення як такі, що мають відношення до скасованого DLC. Місячне доповнення мало зображати нову корпоративну війну, але вже поза Землею. Автор порівнює його масштаб із доповненням Witcher 3 «Кров і вино». Цю інтерпретацію, а також походження зображень слід сприймати критично, масштаб контенту, який включає нову карту, окрему від основної, робить припущення не таким вже фантастичним.

Макет карти вказує на те, що площа Місяця мала становити шість квадратних кілометрів. У локації мали бути області «База NC» «HR Settlement» та «Наркологічна лабораторія». Назви файлів містять слова moon, cosmodrome, bomb_crater тощо. У витоку також є файли різних зон та будівель. Також присутні два зображення ранніх версій Догтауну з Phantom Liberty.

Місячні колонії та інтриги корпорацій там, займають важливе місце в історії світу Cyberpunk. Персонажі аніме «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» та доповнення м прагнуть втекти туди, походження гри включає вбивство членів Європейського космічного агентства тощо. Космічна тема обговорювалася у спекуляціях щодо потенційних DLC або продовження Cyberpunk.

Втім, наприкінці минулого року режисер CD Projekt Red Ігор Саржинський сказав, що команда ніколи не розглядала можливість створення DLC для Cyberpunk 2077 після закінчення основної гри, тому місячна локація, найбільш ймовірно, є її вирізаним контентом.

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Джерела: PC Gamer, Insider Gaming