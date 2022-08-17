monobank з 1 вересня підвищує тариф на зняття готівки з 0,5 до 0,9%

monobank продовжує корегувати тарифи — з 1 серпня необанк повернув відсоткову ставку за кредитними продуктами на стандарті умови, які діяли у довоєнний час, а з 1 вересня підіймає тариф за зняття власних коштів з карток з 0,5% до 0,9%. Співзасновник популярного платіжного застосунку Олег Гороховський назвав це рішення вимушеним та окремо зазначив, що попри підвищення новий тариф, як і раніше, лишається одним із найвигідніших у країні.

Український бізнесмен та співзасновник monobank пояснив, що з 1 вересня 2022 року платіжні системи більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. За словами співзасновника monobank, це рішення продавили банки-власники великих мереж банкоматів, і в цих нових умовах поточний тариф за зняття готівки більше не буде покривати операційних витрат.

На офіційному сайті monobank поки що показується старий тариф за зняття власних коштів — 0,5%.

Олег Гороховський публічно перепросив у клієнтів, що компанія змушена піти на цей неприємний крок. Водночас тариф за зняття кредитних коштів наразі залишиться без змін — 4%.

Тим часом розробники з невідомих причини затримують запуск повністю оновлений розділ зі статистикою та аналітикою витрат — оновлення мало вийти минулого тижня.