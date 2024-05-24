MSI анонсувала першу у світі материнську плату під пам’ять CAMM2 для настільних ПК

У співпраці з Kingston MSI анонсувала першу у світі материнську плату для настільних ПК з підтримкою оперативної пам’яті CAMM2. Новий формфактор пам’яті раніше фігурував у повідомленнях виключно як формат для ноутбуків. Хоча для них нова пам’ять підходить найкраще, стандарт CAMM2 від JEDEC також підтримує настільні ПК. Нова плата буде представлена ​​на виставці Computex 2024 на початку червня.

Плата MSI Z790 Project Zero Plus має чорно-сріблясте покриття. На оприлюдненому фото видно, що праворуч від гнізда процесора слоти DDR5 DIMM замінені одним модулем CAMM2, закріпленим чотирма гвинтами.

Таке компонування відкриває нові можливості для встановлення систем охолодження процесора та самої оперативної пам’яті. Традиційні модулі часто заважають процесорному кулеру, формфактор SO-DIMM також обмежує можливості для охолодження ОЗП. Також CAMM2 має потенціал стати особливо актуальним для збирання компактних комп’ютерів.

CAMM2 — новий стандарт пам’яті, який має замінити SO-DIMM, що домінував десятиліттями. CAMM2 об’єднує можливості двоканальної конфігурації пам’яті та підтримку 128-розрядної шини в одному модулі. У ноутбуках така пам’ять займає на 65% менше місця, як можна бачити, в десктопах заощадження місця може бути ще більшим.

Стандарт підтримує не лише модулі пам’яті DDR5, а працює й зі швидшими модулями пам’яті LPDDR5X. Найновіші модулі CAMM2 LPDDR5X мають швидкість 7500 МТ/с і у майбутньому зможуть працювати ще швидше.

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Модуль Kingston Fury Impact CAMM2, який використовується з новою материнською платою MSI, є лише DDR5. Проте варто очікувати, що Kingston застосує профіль XMP до модуля, який потенційно може підвищити продуктивність.

Джерела: Tom`s Hardware, VideoCardz

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