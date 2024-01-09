Micron представила модулі пам’яті LPCAMM2 – більш компактні, заощадливі та швидкі, ніж звичайні SODIMM

Компанія Micron анонсувала лінійку перших стандартних модулів пам’яті LPCAMM2, які поєднують високу продуктивність, низьке енергоспоживання та велику місткість. Нові модулі на основі LPDDR5X призначені як для ноутбуків, так і для настільних комп’ютерів – планується, що вони будуть співіснувати з традиційними модулями SODIMM принаймні кілька років.

Модулі LPCAMM2 від Micron будуть доступні у місткості 16 ГБ, 32 ГБ та 64 ГБ. Вони підтримують швидкість передачі даних до 9600 МТ/с, що значно вище, ніж 6400 МТ/с в DDR5 SODIMM. Хоча пам’ять LPDDR5X може бути трохи повільнішою порівняно з DDR5, коли йдеться про затримки, це може бути компенсовано вищою швидкістю передавання даних та іншими перевагами. Micron стверджує, що модульний формфактор не збільшує затримки пам’яті LPDDR5X порівняно з розпаяними підсистемами LPDDR5X.

Ще одна перевага пам’яті LPDDR5X полягає в тому, що вона споживає на 43-58% нижчу активну потужність на 64-розрядну шину на тій же швидкості, ніж DDR5, та до 80% нижчу потужність у режимі очікування. Як і модулі DDR5, модулі LPCAMM2 містять мікросхему керування живленням та схему регулювання напруги, що дає виробникам модулів додаткові способи зменшити енергоспоживання.

Модуль LPCAMM2 має 128-бітний інтерфейс пам’яті – лише один із цих модулів потрібен для насичення інтерфейсу пам’яті сучасних процесорів для ноутбуків. Це дозволяє розробникам робити ноутбуки тоншими та робить їх дешевшими.

У порівнянні з двома модулями SODIMM модуль LPCAMM2 забезпечує 64% економії місця, що дуже непогано для ноутбуків. Щоб зробити модулі LPCAMM2 значно меншими, ніж два модулі DDR5 SODIMM, Micron вертикально інтегрує кілька чипів пам’яті LPDDR5X. Наприклад, модулі LPCAMM2 на 64 ГБ використовують чотири пакети 8-Hi LPDDR5X.

Ще одна перевага LPCAMM2 від Micron – модульність, яка дає більше можливостей OEM-виробникам ПК. Вона покращує здатність до ремонту та оновлення для кінцевого користувача. Однак ці модулі наразі пропонують максимум 64 ГБ, що зменшує їхню привабливість для мобільних робочих станцій, яким потрібно багато пам’яті.

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Micron каже, що специфікація LPCAMM2 є сумісністю в обидва боки. Модулі можуть використовувати типову пам’ять DDR5, хоча Micron не бачить жодної користі у використанні цього типу DRAM з LPCAMM2. Тим часом LPCAMM2 також підтримує LPDDR6, тож як тільки у ноутбуках з’явиться новий тип пам’яті, Micron зможе створювати ще швидші модулі LPCAMM2.

Очікується, що Lenovo стане однією з перших компаній, яка використовуватиме модулі пам’яті Micron LPCAMM2 у ноутбуках. Наразі будуть доступні лише модулі LPCAMM2 від Micron, але інші компанії, включаючи Samsung, також готують модулі LPCAMM. Micron вважає, що LPCAMM2 зможуть використовувати не тільки настільні комп’ютери та ноутбуки, але й інші типи пристроїв.

Джерела: Micron, Tom`s Hardware