Новини Наука та космос 18.09.2025 comment views icon

Мультфільми Ghibli та Zelda допомагають боротися з депресією, — дослідження

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Мультики Ghibli та Zelda допомагають боротися з депресією, — дослідження
Ghibli / The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Мультфільми студії Ghibli та гра The Legend of Zelda: Breath of the Wild виявилися корисними для психічного здоров’я.

Нове дослідження, опубліковане в National Library of Medicine, показало: занурення у світ Хайрула або перегляд мультфільмів Хаяо Міядзакі помітно підвищують рівень щастя та внутрішнього спокою. Як ми встигли з’ясувати, на сьогодні зникла криза середнього віку, бо стресують всі без виключення, а десь треба шукати позитив. За таких умов саме творчість і якісний відпочинок стають ключем до емоційного балансу — а таких речей нам часто бракує.

Дослідники вирішили перевірити, чи допоможе людям “ламповий” відпочинок. Допомогти з’ясувати це вирішили 518 учасників, яких розділили на чотири групи:

  • Перша грала в Breath of the Wild;
  • Друга дивилася аніме студії Ghibli;
  • Третя робила і те, і те;
  • Четверта не робила нічого з описаного.

Результати виявилися однозначними: найбільший рівень щастя показала група, що грала у Zelda. А ті, хто поєднував гру з переглядом мультфільмів Міядзакі, повідомляли про ще кращий ефект.

Дослідники пояснюють: позитивний ефект виникає завдяки тому, що саме отримують учасники від гри та мультфільмів. У Breath of the Wild гравець занурюється у світ досліджень і відкриттів, що відповідає природному прагненню людини до пригод. Спокійні пейзажі та музика створюють атмосферу “медитативної втечі”, а поступовий прогрес — від покращення спорядження до перемог над ворогами — дарує відчуття майстерності та контролю. Сюжетна лінія “подорожі героя” дає чітку мету, що допомагає знайти сенс навіть у фантастичному світі.

Фільми Ghibli посилюють позитивний ефект завдяки здатності знаходити красу у звичайних речах — у вечері з родиною, у прогулянці сільською стежкою тощо. Сюжети Міядзакі сповнені добротою, а мальовничі пейзажі пробуджують відчуття гармонії й дитячого захоплення світом.

У підсумку дослідження підтвердило: грати в Zelda чи дивитися мультфільми Ghibli — це не просто розвага. Це простий і доступний спосіб знизити стрес, так само як “запійний” перегляд серіалів. Тут згадується інше дослідження, яке казало, що Stardew Valley теж допомагає боротися з депресією та тривожністю. Іншими словами, щоб краще почуватися треба оточити себе “ламповими” людьми, речами та хобі.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
"Чуєш, нубе, видаляй гру": Гейб Ньюелл поскаржився на булінг в Dota 2
Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
Патч Elden Ring Nightreign з режимом на двох не вийде через землетруси на Камчатці
Розробник Concord: "Геймери люблять спостерігати за провалами ігор"
Перший погляд на Коді Роудса у фільмі "Вуличний боєць" — Гайл, його тінь та фірмова зачіска
Горор очима собаки: трейлер нашумілого фільму "Хороший хлопчик" з 95% на Rotten Tomatoes
Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon
Фани Resident Evil знайшли модель, яка стала прототипом Грейс Ешкрофт у Requiem
Режисер "Чужий: Ромул" пішов із сиквелу, щоб поступитись місцем Рідлі Скотту, — інсайдери
"Вбий його уві сні": моторошна розшифровка спілкування моделей ШІ між собою під час взаємного навчання
Перший трейлер «Мортал Комбат 2» — два світи перетнулись у кривавому турнірі
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
"Людина майбутнього": Джеймс Ганн анонсував "Супермен 2" з Девідом Коренсветом
На ПК вийшла оновлена версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition
Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"
Нова вакансія CD Projekt Red розкриває Project Hadar, як екшн-RPG з ближнім боєм
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Стартували зйомки "Людина-павук 4": перший тизер з новим костюмом Тома Голланда
Звуковий екран для приміщень блокує шум без блокування повітря
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати