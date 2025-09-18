Мультфільми Ghibli та Zelda допомагають боротися з депресією, — дослідження

Ghibli / The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Мультфільми студії Ghibli та гра The Legend of Zelda: Breath of the Wild виявилися корисними для психічного здоров’я.

Нове дослідження, опубліковане в National Library of Medicine, показало: занурення у світ Хайрула або перегляд мультфільмів Хаяо Міядзакі помітно підвищують рівень щастя та внутрішнього спокою. Як ми встигли з’ясувати, на сьогодні зникла криза середнього віку, бо стресують всі без виключення, а десь треба шукати позитив. За таких умов саме творчість і якісний відпочинок стають ключем до емоційного балансу — а таких речей нам часто бракує.

Дослідники вирішили перевірити, чи допоможе людям “ламповий” відпочинок. Допомогти з’ясувати це вирішили 518 учасників, яких розділили на чотири групи:

Перша грала в Breath of the Wild;

Друга дивилася аніме студії Ghibli;

Третя робила і те, і те;

Четверта не робила нічого з описаного.

Результати виявилися однозначними: найбільший рівень щастя показала група, що грала у Zelda. А ті, хто поєднував гру з переглядом мультфільмів Міядзакі, повідомляли про ще кращий ефект.

Дослідники пояснюють: позитивний ефект виникає завдяки тому, що саме отримують учасники від гри та мультфільмів. У Breath of the Wild гравець занурюється у світ досліджень і відкриттів, що відповідає природному прагненню людини до пригод. Спокійні пейзажі та музика створюють атмосферу “медитативної втечі”, а поступовий прогрес — від покращення спорядження до перемог над ворогами — дарує відчуття майстерності та контролю. Сюжетна лінія “подорожі героя” дає чітку мету, що допомагає знайти сенс навіть у фантастичному світі.

Фільми Ghibli посилюють позитивний ефект завдяки здатності знаходити красу у звичайних речах — у вечері з родиною, у прогулянці сільською стежкою тощо. Сюжети Міядзакі сповнені добротою, а мальовничі пейзажі пробуджують відчуття гармонії й дитячого захоплення світом.

У підсумку дослідження підтвердило: грати в Zelda чи дивитися мультфільми Ghibli — це не просто розвага. Це простий і доступний спосіб знизити стрес, так само як “запійний” перегляд серіалів. Тут згадується інше дослідження, яке казало, що Stardew Valley теж допомагає боротися з депресією та тривожністю. Іншими словами, щоб краще почуватися треба оточити себе “ламповими” людьми, речами та хобі.