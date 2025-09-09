"Запійний" перегляд серіалів корисний для психіки, — дослідження

Depositphotos

Американські дослідники з Університету Джорджії у новому дослідженні продемонстрували користь тривалого перегляду серіалів.

Часто перегляди серіалів “запоєм” критикують, називаючи шкідливою звичкою, однак, як стверджують автори нового дослідження, вони можуть принести і деяку користь. За словами авторів дослідження, люди які дивляться по кілька серій поспіль, потім виявляють, що надовго запам’ятовують сюжети. Результати дослідження продемонстрували, що ті, хто протягом тривалого часу дивляться кіно, шоу або читають книги, з більшою ймовірністю запам’ятають сюжети та взаємодіятимуть з ними у власній уяві.

“Люди — істоти, які вміють розповідати історії. Однією з функцій оповідань є здатність задовольняти мотивацію, наприклад, до спілкування з іншими людьми, до відчуття незалежності та впевненості, а також до почуття безпеки та захищеності. В історіях є персонажі, які виконують ці ролі, і через них ми можемо задовольнити ці потреби”, — пояснює провідний автор дослідження з Університету Джорджії Джошуа Болдуїн.

Тривалий перегляд серіалів та іншого контенту сприяє утворенню в глядачів ментальних світів, у яких історії тривають навіть після завершення офіційної сюжетної лінії. Це може допомогти подолати стрес.

Тривалий перегляд серіалів робить історії більш пам’ятними, допомагаючи глядачам зв’язувати між собою сюжетні лінії в одне ціле та формувати цілісну картину. Особливо це актуально для тривалих серіалів з великою кількістю різноманітних сюжетних ліній та персонажів. Дослідження продемонструвало, що люди, які полюбляють “запоєм” дивитись телепередачі, частіше думають про почуті історії, ніж ті, хто споживає медіаконтент повільніше.

“Люди, які мають звичку дивитися серіали “запоєм”, часто роблять це не пасивно, а активно, думаючи про це після перегляду. Вони дуже хочуть поринути в історію, навіть якщо не перебувають перед екраном”, — додає Джошуа Болдуїн.

Для того, аби уявити історію, людині треба її добре запам’ятати. Більшість учасників дослідження відзначили, що частіше згадують та фантазують про історії, які їх зачепили, здались зворушливими та значущими. Більшість учасників зізналась, що у цьому контексті, телешоу запам’ятовуються краще за книги.

“Якщо казати про людей, які є затятими читачами, наприклад, про тих, хто може прочитати цілу книгу від кірки до кірки, то вони можуть краще запам’ятати цю книгу і мати більше шансів подумки поринути в історію після її прочитання. Існує багато суперечок про те, чи є медіа чимось хорошим чи поганим, але це завжди тонкий аргумент. Все залежить від самого контенту, причин, з яких люди його дивляться, психологічного стану людини та контексту”, — підкреслив Джошуа Болдуїн.

Результати дослідження представлені у журналі Acta Psychologica

