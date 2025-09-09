Новини Наука та космос 09.09.2025 comment views icon

"Запійний" перегляд серіалів корисний для психіки, — дослідження

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

"Запійний" перегляд серіалів корисний для психіки, — дослідження
Depositphotos

Американські дослідники з Університету Джорджії у новому дослідженні продемонстрували користь тривалого перегляду серіалів.

Часто перегляди серіалів “запоєм” критикують, називаючи шкідливою звичкою, однак, як стверджують автори нового дослідження, вони можуть принести і деяку користь. За словами авторів дослідження, люди які дивляться по кілька серій поспіль, потім виявляють, що надовго запам’ятовують сюжети. Результати дослідження продемонстрували, що ті, хто протягом тривалого часу дивляться кіно, шоу або читають книги, з більшою ймовірністю запам’ятають сюжети та взаємодіятимуть з ними у власній уяві.

“Люди — істоти, які вміють розповідати історії. Однією з функцій оповідань є здатність задовольняти мотивацію, наприклад, до спілкування з іншими людьми, до відчуття незалежності та впевненості, а також до почуття безпеки та захищеності. В історіях є персонажі, які виконують ці ролі, і через них ми можемо задовольнити ці потреби”, — пояснює провідний автор дослідження з Університету Джорджії Джошуа Болдуїн. 

Тривалий перегляд серіалів та іншого контенту сприяє утворенню в глядачів ментальних світів, у яких історії тривають навіть після завершення офіційної сюжетної лінії. Це може допомогти подолати стрес.

Тривалий перегляд серіалів робить історії більш пам’ятними, допомагаючи глядачам зв’язувати між собою сюжетні лінії в одне ціле та формувати цілісну картину. Особливо це актуально для тривалих серіалів з великою кількістю різноманітних сюжетних ліній та персонажів.  Дослідження продемонструвало, що люди, які полюбляють “запоєм” дивитись телепередачі, частіше думають про почуті історії, ніж ті, хто споживає медіаконтент повільніше.

“Люди, які мають звичку дивитися серіали “запоєм”, часто роблять це не пасивно, а активно, думаючи про це після перегляду. Вони дуже хочуть поринути в історію, навіть якщо не перебувають перед екраном”, — додає Джошуа Болдуїн. 

Для того, аби уявити історію, людині треба її добре запам’ятати. Більшість учасників дослідження відзначили, що частіше згадують та фантазують про історії, які їх зачепили, здались зворушливими та значущими. Більшість учасників зізналась, що у цьому контексті, телешоу запам’ятовуються краще за книги. 

“Якщо казати про людей, які є затятими читачами, наприклад, про тих, хто може прочитати цілу книгу від кірки до кірки, то вони можуть краще запам’ятати цю книгу і мати більше шансів подумки поринути в історію після її прочитання. Існує багато суперечок про те, чи є медіа чимось хорошим чи поганим, але це завжди тонкий аргумент. Все залежить від самого контенту, причин, з яких люди його дивляться, психологічного стану людини та контексту”, — підкреслив Джошуа Болдуїн. 

Результати дослідження представлені у журналі Acta Psychologica

Джерело: SciTechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перший постер і дата виходу серіалу «Газета» / The Paper — спінофу культового «Офісу» з Оскаром, але без Майкла Скотта
Всі оптимісти однакові, всі песимісти різні, — дослідження
Звуковий екран для приміщень блокує шум без блокування повітря
Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
Джордж Мартін схвалює: «Супермен» здається чудовим, «Андор» став родзинкою року»
Рідкісне захворювання: жінка бачить рептилоїдів замість людей, буквально
Серіал «Венздей» достроково подовжили на 3-й сезон — перший постер
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання
Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"
Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Третина працівників радше митиме туалет, ніж попросить допомоги в колег, — дослідження
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
Кастинг серіалу «Відьмак» підтверджує Туссент у фінальному сезоні
Перші два сезони серіалу «Гаррі Поттер» отримають по 6 епізодів і зйомки «одне за одним», Волдеморта вже обрали — ЗМІ
Четвертий сезон серіалу "Ззовні" представить "доньку пастора" і вийде у 2026 році
Серіал "Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг
Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Не любите музику? Вчені з’ясували, чому
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати