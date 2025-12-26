На Netflix вийшов другий том "Дивних див" із 3 новими епізодами

Дивні дива / Netflix

Відсьогодні на Netflix доступні для перегляду три нові епізоди “Дивних див” — другий з загалом трьох томів, на які розділили п’ятий і фінальний сезон.

Усі мають український дубляж і тривають загалом не більше 3,5 годин.

Епізод 5, “Електрошок” — 1 год 8 хвилин

Епізод 6, “Втеча з Камазоца” — 1 год 15 хв

Епізод 7, “Міст” — 1 год 6 хв

“Дивні дива” — це науково-фантастичний серіал Netflix, який оповідає про протистояння жителів вигаданого містечка Гокінс істотам з паралельного світу, чи то Навивороту. В п’ятому сезоні команда підходить до ключової битви з Векною і, як показали попередні епізоди, фактично потроює свої сили: до Од додалась її названа сестра Восьма, а Вілл раптово відкрив свої надздібності, зумовлені зв’язком з колективним розумом.

Ключові актори попередніх сезонів у складі Міллі Боббі Браун, Девіда Харбора, Вайнони Райдер, Джеймі Кемпбела Бауера та інших повторили свої ролі. Тоді як серед новачків відзначились Неллі Фішер (молодша донька Віллерів) та зірка “Термінатора” Лінда Гамільтона в ролі загадкової урядової науковиці.

На цей час п’ятий сезон “Дивних див” має рейтинг у 84% на Rotten Tomatoes — високий, але найнижчий в історії шоу. Однак слід згадати, що останній епізод першого тому побив рекорд і нині є найбільш високооціненим для серіалу на IMDb.

Сезон Оцінка критиків Оцінка глядачів 1 сезон 97% 96% 2 сезон 94% 90% 3 сезон 89% 86% 4 сезон 90% 89% 5 сезон 84% 81%

Цікаво, що творці шоу брати Даффери були надзвичайно впевнені в успіху п’ятого сезону й заявляли, що шанси на скарги у фіналі складають 0,5%. Третій і останній том, нагадаємо, вийде вже 1 січня — він складатиметься лише з одного епізоду тривалістю понад 2 години.