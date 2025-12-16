"Ти помреш — я помру": Netflix показав трейлер нових епізодів "Дивних див”

Трейлер другого тому 5-го сезону "Дивних див”

Netflix опублікував перший трейлер другого тому 5-го сезону “Дивних див”. Опис ролика прямо каже: “Усе, що ми коли-небудь припускали про Навиворіт, виявилося абсолютно невірним”.

Відео починається зі зневіреного Вілла, який каже Джойс: “Ми програли. У нас не було жодного шансу”. Мати обіймає його й відповідає: “Це ще не кінець”. Після чого починаються сцени, де герої раз за разом намагаються вижити й зупинити зло, яке хоче знищити світ. Найбільше чіпляє момент зі Стівом і Дастіном — вони жартують й дають клятву: “Якщо ти помреш — я помру”. Ця сцена виглядає особливо тривожно на тлі обіцянки шоуранерів про найжорстокішу смерть за всю історію шоу.

Разом з тим команда змінює тактику. Одинадцять звертається до своєї загубленої названої сестри Восьмої з проханням знайти й зупинити Векну. А Ненсі виринає з даху вантажівки Мюррея в стилі Рембо з поясом набоїв і відкриває вогонь по федералах. Поки головні герої розкривають головну таємницю шоу, Векна продовжує тиснути з усіх боків і насамкінець промовляє: “Настав час для нового світу”.

Окрему увагу в п’ятому сезоні приділять Віллу. За словами Росса Даффера, його зв’язок із Векною та Навиворот був закладений із самого початку шоу. Саме молодший Баєрс мав стати ключем до завершення історії, адже серіал почався з його зникнення. Нові епізоди показують, що тепер хлопчик виріс і може використати зв’язок з антагоністом проти нього самого.

Трейлер “Дивних див” українською мовою

Трейлер “Дивних див” англійською мовою

У другому томі покажуть 5, 6 та 7 серії — усі вони вийдуть 26 грудня на Netflix. Фінальний епізод серіалу запланований до релізу на 1 січня 2026 року. Це буде остаточне прощання з персонажами, адже анонсований раніше “спіноф” про Ненсі Вілер виявився романом, а не окремим серіалом.

Перші чотири епізоди 5-го сезону вже доступні на Netflix. За перші п’ять днів їхньої трансляції серіал зібрав рекордні 59,6 млн переглядів.

Джерело: Netflix