Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години

Творці “Дивних див” Рос і Метт Даффери розкрили тривалість епізодів в другому томі — попри давні чутки, жоден не перевищує двох годин.

Загальна тривалість трьох серій в другому томі — до 3,5 годин, тоді як третій том (до якого входить один фінальний епізод) складатиме 2 години 8 хвилин.

Другий том

Епізод 5, Shock Jock — 1 год 8 хв

Епізод 6, Escape From Camazotz — 1 год 15 хв

Епізод 7, The Bridge — 1 год 6 хв

Третій том

Епізод 8 (фінал) — 2 год 8 хвилин

Нагадаємо, що українські глядачі зможуть переглянути другий том “Дивних див” на Netflix 26 грудня, а фінал — 1 січня.

“Дивні дива” — це один із найпопулярніших серіалів Netflix в жанрі наукової фантастики, який стартував з оповіді про таємниче зникнення хлопчика в вигаданому містечку Гокінс. Його шукають мати й друзі, заручившись допомогою місцевого шерифа та дівчинки з надздібностями Од, розкриваючи таємні експерименти уряду й існування паралельного світу.

У фінальному сезоні команда налаштовується на останню битву з істотою, на ім’я Векна, він же Генрі Крілл. Перший том, нагадаємо, розкрив нові надздібності Вілла, а Од відшукала свою названу сестру — фактично команда Гокінсу потроїла свої сили, хоча з чуток, боротьба буде не менш важкою і принесе “найжорстокішу” смерть в історії шоу.

Даффери також обіцяли нарешті розкрити усі секрети “Дивних див”, які стосуються появи Навивороту й обрання Вілла для викрадення в першому сезоні. Вони також певні, що не повторять помилок “Гри престолів” у фіналі, а шанси на скарги від фанів складають 0,5%”.