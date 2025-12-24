Новини Кіно 24.12.2025 comment views icon

Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години

Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
Дивні дива / Netflix

Творці “Дивних див” Рос і Метт Даффери розкрили тривалість епізодів в другому томі — попри давні чутки, жоден не перевищує двох годин.

Загальна тривалість трьох серій в другому томі — до 3,5 годин, тоді як третій том (до якого входить один фінальний епізод) складатиме 2 години 8 хвилин.

Другий том

  • Епізод 5, Shock Jock — 1 год 8 хв
  • Епізод 6, Escape From Camazotz — 1 год 15 хв
  • Епізод 7, The Bridge — 1 год 6 хв

Третій том

  • Епізод 8 (фінал) — 2 год 8 хвилин

Нагадаємо, що українські глядачі зможуть переглянути другий том “Дивних див” на Netflix 26 грудня, а фінал — 1 січня.

“Дивні дива” — це один із найпопулярніших серіалів Netflix в жанрі наукової фантастики, який стартував з оповіді про таємниче зникнення хлопчика в вигаданому містечку Гокінс. Його шукають мати й друзі, заручившись допомогою місцевого шерифа та дівчинки з надздібностями Од, розкриваючи таємні експерименти уряду й існування паралельного світу.

Творці серіалу "Дивні дива" кажуть, що п'ятий сезон принесе "ідеальний фінал": "Шанси на скарги складають 0,5%"

У фінальному сезоні команда налаштовується на останню битву з істотою, на ім’я Векна, він же Генрі Крілл. Перший том, нагадаємо, розкрив нові надздібності Вілла, а Од відшукала свою названу сестру — фактично команда Гокінсу потроїла свої сили, хоча з чуток, боротьба буде не менш важкою і принесе “найжорстокішу” смерть в історії шоу.

Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години

Даффери також обіцяли нарешті розкрити усі секрети “Дивних див”, які стосуються появи Навивороту й обрання Вілла для викрадення в першому сезоні. Вони також певні, що не повторять помилок “Гри престолів” у фіналі, а шанси на скарги від фанів складають 0,5%”.

Спецпроєкти
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

“Сезон зіпсовано”: творець Fallout каже, що “Дивні дива” допустились “критичної” помилки в правилах Dungeons & Dragons

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серіал Netflix "точно передбачив" російську ядерну торпеду "Посейдон" — за два тижні до випробувань
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
"Канон — це те, що відбувається в шоу": творці "Фолаут" пояснили, чому в 2 сезоні не буде фіналу "в стилі New Vegas”
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Як "Дивні дива", але з Пеннівайзом: серіал "Ласкаво просимо до Деррі" оцінили в 79% на Rotten Tomatoes
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
Нова "Гра в кальмара" з Кейт Бланшетт — відомо дату початку зйомок і деталі сюжету
"V означає Вендетта" отримає серіал від Джеймса Ганна через 20 років після фільму
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
На Netflix вийшов фінальний сезон "Дивних див" — стримінг впав від "нашестя" глядачів
Детектив Бенуа Блан з'явиться в "Ножі наголо 3" лише на 40-й хвилині — режисер пояснює чому
Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?
Оновлено: Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд
"Прощавайте, невдахи": трейлер фіналу "Ласкаво просимо до Деррі" анонсує епічну битву з Пеннівайзом
"Ти помреш — я помру": Netflix показав трейлер нових епізодів "Дивних див”
Аня Чалотра не заходить в соцмережі з першого сезону "Відьмака": "Було багато негативу"
Творці "Дивних див" про "старіння" акторського складу: "Не критично, єдина проблема — голоси"
З'явився розклад 2-го сезону "Фолаут": по епізоду на тиждень, а не за раз
Творці "Дивних див" назвали 4 епізоди, які варто передивитись перед новим сезоном
"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати