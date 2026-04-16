"Білий лотос" 4 сезон: старт зйомок, Французька Рив’єра і новий акторський склад

4 сезон "Білий лотос" запустили у виробництво

Один із найгучніших серіалів HBO отримав велике оновлення. Драма-антологія “Білий лотос” продовжена на четвертий сезон, і він вже пішов у виробництво. А разом із цим з’явилися перші деталі сюжету, локацій та акторського складу.





Що відомо про 4 сезон “Білий лотос”

Як і раніше, серіал змінює місце дії кожного сезону. Після Гаваїв, Сицилії та Таїланду історія переноситься на Французьку Рив’єру. Основні зйомки проходять у знакових локаціях: Канни, Сен-Тропе, Монако. Частину сцен також знімають у Париж.

Сюжет традиційно розгортається протягом одного тижня і розповідає про гостей та працівників готелю. Але цього разу події відбуватимуться під час Каннського кінофестивалю, що додає історії нового контексту.

У 4 сезоні з’являться одразу два курорти White Lotus, які відіграватимуть ключову роль:





Airelles Château de la Messardière — стане White Lotus du Cap

Hôtel Martinez — стане White Lotus Cannes

Це вперше, коли серіал використовує дві локації одночасно як частину основної історії.

У новому сезоні головні ролі виконуватимуть актори Гелена Бонем Картер, Венсан Кассель, Стів Куган, Кумаїл Нанджіані, Александр Людвіг, Кріс Мессіна. Також до касту приєдналися Хлоя Беннет, Гезер Грем, Розі Перес та інші. Поки що невідомо, чи повернуться персонажі з попередніх сезонів, як це було раніше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Автором, режисером і шоуранером 4 сезону серіалу “Білий лотос” залишається Майк Вайт. Разом із ним над проєктом працюють виконавчі продюсери Девід Бернад і Марк Каміне. Це буде другий сезон, дія якого відбувається в Європі після італійської історії другого сезону.

Конкретні сюжетні лінії поки тримають у секреті. Відомо лише, що новий сезон збереже знайому структуру — переплетені історії гостей і персоналу з акцентом на соціальні теми та конфлікти. Події під час Каннського кінофестивалю можуть зробити сезон більш “розкішним” — з відсилками до індустрії кіно та публічного життя. Нагадаємо, третій сезон завершився найвищою кількістю смертей у серіалі, що піднімає ставки для нової історії.

Дата виходу 4 сезону “Білий лотос” поки не оголошена. Але старт зйомок означає, що новини про реліз і трейлер можуть з’явитися вже найближчими місяцями.

Джерело: screenrant