На сайті Xbox з’явилася опція вибору українського регіону (але поки що видає помилку)

Повільно, але невпинно Microsoft працює над українізацією своїх пропозицій Xbox. Нагадаємо, приблизно пів року тому почалось альфа-тестування українського інтерфейсу консолі Xbox, а вже за місяць цей інтерфейс став загальнодоступним. Тепер, схоже, Microsoft нарешті готова додати український регіон.
На це натякає сайт Xbox – на сторінці Choose your market and language preference в розділі EUROPE з’явилась можливість вибору українського регіону. Однак, судячи з усього, роботи над його повноцінним запуском ще тривають. Наразі при виборі пункту «Україна – Українська» сайт видає помилку:
«Не вдалося знайти запитану сторінку.
Можливо, URL-адресу введено неправильно, або сторінка, яку ви шукаєте, більше не доступна.
Код помилки: kKZu0ropvXAzQkBjaD6Nzo.13»
Поки що Microsoft не робила жодних офіційних заяв щодо запуску українського регіону для Xbox. Сподіваємось, що відповідний анонс з’явиться вже найближчим часом, й гравці з України зможуть отримати переваги використання власного регіону.
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