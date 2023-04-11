Новини Софт 11.04.2023 о 11:24

На сайті Xbox з’явилася опція вибору українського регіону (але поки що видає помилку)

Вадим Карпусь

Автор новин

Повільно, але невпинно Microsoft працює над українізацією своїх пропозицій Xbox. Нагадаємо, приблизно пів року тому почалось альфа-тестування українського інтерфейсу консолі Xbox, а вже за місяць цей інтерфейс став загальнодоступним. Тепер, схоже, Microsoft нарешті готова додати український регіон.

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На сайте Xbox появилась опция выбора украинского региона (но пока выдает ошибку)

На це натякає сайт Xbox – на сторінці Choose your market and language preference в розділі EUROPE з’явилась можливість вибору українського регіону. Однак, судячи з усього, роботи над його повноцінним запуском ще тривають. Наразі при виборі пункту «Україна – Українська» сайт видає помилку:

«Не вдалося знайти запитану сторінку.

Можливо, URL-адресу введено неправильно, або сторінка, яку ви шукаєте, більше не доступна.

Код помилки: kKZu0ropvXAzQkBjaD6Nzo.13»

Поки що Microsoft не робила жодних офіційних заяв щодо запуску українського регіону для Xbox. Сподіваємось, що відповідний анонс з’явиться вже найближчим часом, й гравці з України зможуть отримати переваги використання власного регіону.

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