На сайті Xbox з’явилася опція вибору українського регіону (але поки що видає помилку)

Повільно, але невпинно Microsoft працює над українізацією своїх пропозицій Xbox. Нагадаємо, приблизно пів року тому почалось альфа-тестування українського інтерфейсу консолі Xbox, а вже за місяць цей інтерфейс став загальнодоступним. Тепер, схоже, Microsoft нарешті готова додати український регіон.

Курс Frontend Developer Досить працювати на поганій роботі за копійки. Запишись на курси Frontend Час змінювати життя!

На це натякає сайт Xbox – на сторінці Choose your market and language preference в розділі EUROPE з’явилась можливість вибору українського регіону. Однак, судячи з усього, роботи над його повноцінним запуском ще тривають. Наразі при виборі пункту «Україна – Українська» сайт видає помилку:

«Не вдалося знайти запитану сторінку. Можливо, URL-адресу введено неправильно, або сторінка, яку ви шукаєте, більше не доступна. Код помилки: kKZu0ropvXAzQkBjaD6Nzo.13»

Поки що Microsoft не робила жодних офіційних заяв щодо запуску українського регіону для Xbox. Сподіваємось, що відповідний анонс з’явиться вже найближчим часом, й гравці з України зможуть отримати переваги використання власного регіону.