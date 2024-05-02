У першому кварталі 2024 року доходи AMD від ігрових рішень скоротилися на 48% порівняно з аналогічним періодом рік тому через зниження попиту на дискретні відеокарти Radeon та скорочення продажів чипів для консолей PlayStation та Microsoft. Компанія очікує, що її дохід від ігор у 2024 році знижуватиметься й надалі, перш ніж у 2025 році матиме шанс на відновлення.

AMD заробила на відеокартах для ігор $922 млн — це майже вполовину менше, ніж $1,757 млрд у Q1 минулого року, і на 33% менше, ніж у минулому кварталі ($1,368 млрд). Ігровий сегмент AMD все ще демонструє операційний прибуток у розмірі $151 млн, але це значне зниження порівняно з $314 млн рік тому. Прибуток від ігрових рішень склав 16% від цього у першому кварталі 2024 року та 18% у першому кварталі 2023 року.

«Продажі напівспеціалізованих SoC у першому кварталі знизилися відповідно до наших прогнозів, оскільки зараз ми перебуваємо на п’ятому році консольного циклу. У сфері ігрової графіки доходи зменшувалися з року в рік послідовно. Ми розширили сімейство Radeon серії 7000, випустивши в усьому світі нашу Radeon RX 7900 GRE, а також представили нашу технологію AMD Fluid Motion Frames на основі драйверів, яка може забезпечити високу продуктивність в тисячах ігор», — сказав фінансовий директор AMD Жан Ху під час телефонної конференції з аналітиками та інвесторами, за даними SeekingAlpha.

Вважається, що чипи для Xbox Series X|S від Microsoft та PlayStation 5 від Sony складають левову частку ігрового бізнесу AMD. Ці консолі вже п’ятий рік на ринку, тому попит на них падає. З дискретними відеокартами ситуація складніша. Продажі компонентів для настільних ПК сезонно знижуються в першому кварталі кожного року. Попри те, що AMD збільшила частку ринку в четвертому кварталі 2023 року, контролюючи 19% ринку, за даними Jon Peddie Research, компанія продала значно менше відеокарт у наступному кварталі. Рішення для ноутбуків впливають у такий самій мірі, як і для настільних ПК, оскільки продаються приблизно у такій самій кількості.

Попри те, що Radeon RX 7900 GRE є вдалою відеокартою, її недостатньо, щоб зробити всю лінійку значно більш конкурентоспроможною. Ось чому AMD очікує, що продажі ігрових рішень впадуть приблизно на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року в першій половині 2024 року, і очікує ще гірших результатів у другій половині року.

Прогнози AMD свідчать про те, що ні Microsoft, ні Sony не планують оновлювати свої консолі Xbox Series X|S або PlayStation 5 цього року, оскільки в іншому випадку AMD очікувала б зростання доходів від ігор. Очікування цілком можуть означати, що компанія також не має великих очікувань щодо продажів дискретних відеокарт, і малоймовірно, що виробники ноутбуків виберуть продукти серії Radeon RX 7000M на такому пізньому етапі їхнього життєвого циклу.

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Не зрозуміло, чи будуть випущені відеокарти Radeon RX 8000 з архітектурою RDNA 4 в цьому році. Якщо це відбудеться, невідомо, чи будуть вони продаватися у достатній кількості, щоб відчутно вплинути на продажі. Ходять чутки, що AMD, можливо, навіть не намагатиметься виготовити топовий чип RDNA 4 та обирає виключно бюджетний сегмент.

Джерело: Tom`s Hardware

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