На TikTok подали до суду через смерть двох дівчат, які брали участь у вірусному челенджі Blackout Challenge

Минулої п’ятниці до Верховного суду округу Лос-Анджелес проти TikTok було подано позов, в якому сервіс та його материнська компанія звинувачуються в недбалості та поширенні неякісного продукту. Він нібито просуває небезпечні тенденції і не пропонував дітям та батькам адекватних функцій безпеки, що призвело до смерті двох дівчаток. Юридичну допомогу постраждалим сім’ям надає компанія Social Media Victims Law Center.

Історії 8-річної Лалані Еріки Уолтон (Техас) та 9-річної Арріані Джайлін Арройо (Мілуокі) дуже схожі. Обидві дівчинки хотіли стати «популярними в TikTok», викладаючи на платформу ролики зі своїми танцями та співом. Як говориться в позові, у якийсь час алгоритми TikTok почали пропонувати дівчаткам відео з Blackout Challenge. Це своєрідний виклик, учасники якого записують відео із самозадушенням, аж до втрати свідомості, та пропонують глядачам повторити цю дію.

У липні 2021 року Лалані почала бачити ролики з Blackout Challenge. У середині цього місяця у неї на шиї з’явилися синці, але вона пояснила батькам, що вони виникли внаслідок падіння. Незабаром після цього Лалані з мачухою тривалий час провели в машині, а після повернення додому мачуха задрімала. Коли вона прокинулася і пішла в спальню Лалані, то виявила, що дівчинка «висить на ліжку з мотузкою на шиї». Поліція після вивчення телефону та планшета Лалані повідомила, що дівчинка дивилася відео з Blackout Challenge «на повторі».

Лалані «була переконана, що якщо вона опублікує відео про те, як вона бере участь у Blackout Challenge, то вона стане знаменитою», – йдеться в позові, але молода дівчина «не оцінила і не зрозуміла небезпечний характер того, що TikTok заохочував її робити».

Арріані також любила публікувати відео з піснями та танцями на TikTok і «поступово стала одержима» додатком. 26 лютого 2021 року батько Арріані працював у підвалі, а діти грали у її кімнаті. У якийсь час молодший брати Едвардо спустився до батька і сказав, що Арріані не рухається. Той кинувся нагору, щоб перевірити дівчинку, і виявив, що його дочка «висить на повідку сімейного собаки». Арріані терміново доправили до лікарні та під’єднали до апарату штучної вентиляції легень, але було запізно. На той час мозок дівчинки перестав функціонувати, і зрештою її відключили від системи життєзабезпечення.

Лалані та Арріані – не перші діти, які загинули під час спроби повторити Blackout Challenge. 10-річна Найла Андерсон випадково повісилася в будинку своєї сім’ї, намагаючись наслідувати цю тенденцію. Повідомляється, що низка інших дітей віком від 10 до 14 років померла за аналогічних обставин, намагаючись виконати Blackout Challenge.

Хоча платформи соціальних мереж вже давно звинувачуються у розміщенні соціально шкідливого контенту, федеральний закон під назвою Section 230 ускладнює подання позову проти самих платформ. Відповідно до Section 230, додатки та вебсайти можуть вільно розміщувати користувацький контент і модерувати його на свій розсуд, не турбуючись про те, що на них можуть подати до суду. Але в даному позові юристи намагаються обійти Section 230, представивши смерть через Blackout Challenge як недолік архітектури продукту, а не модерації контенту. TikTok звинувачують у розробці алгоритмічно курованого продукту для соціальних мереж, через який Лалані та Арріані зіткнулися з небезпечною тенденцією. Як йдеться у скарзі: позивачі «стверджують, що TikTok несе відповідальність не за те, що сказали чи зробили треті особи, а за те, що TikTok зробив чи не зробив».

Джерело: latimes