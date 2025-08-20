На тлі падіння крипторинку ETF-фонди втратили майже $1 млрд

Криптовалютний ринок почав падіння цього тижня. Американські спотові ETF на Bitcoin та Ethereum зіштовхнулися з відтоком у розмірі $1 млрд. Це збіглося з різким падінням ціни Bitcoin до $112 тис.

Масові відтоки, зафіксовані у вівторок, стали другими за величиною денними відтоками для ETF Bitcoin та Ethereum у серпні.

Найбільших втрат зазнали Fidelity та Grayscale. Спотові ETF Bitcoin зафіксували $523 млн чистих викупів. Найбільше постраждав FBTC від Fidelity з відтоками в $246,9 млн, тоді як GBTC від Grayscale втратив $115,5 млн.

Фонди під керівництво Bitwise, Ark Invest та 21Shares, також повідомили про значні відтоки. iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock зафіксував нульові потоки за день.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

ETF Ethereum також постраждали, з інвесторів вилучили в цілому $422,3 млн. Фонд FETH від Fidelity зафіксував найбільшу одноденну втрату з відтоками в $156,3 млн, за ним йшов ETHE від Grayscale, який втратив $122 млн. Grayscale Mini Ethereum Trust також втратив $88,5 млн.

Масові відтоки з Ethereum ETF викликала ринкова турбулентність та ліквідації, оскільки інституційні інвестори скорочують ризики перед публічним звітування про ключові макроекономічні дані. Bitcoin, який торкнувся рекордного максимуму в $124 тис. минулого тижня, з того часу впав майже на 8%, опустившись до $112 тис.

Загалом криптовалютний ринок втратив 1,5% вартості та тепер оцінюється у $3,9 трлн. Турбулентність також поширилася на ринок деривативів, де позиції з великим кредитним плечем були масово ліквідовані.

Дані Coinglass показують, що за останні 24 години ліквідовано 131 852 трейдерів на загальну суму $486,46 млн. Найбільший окремий ліквідаційний ордер відбувся на біржі Binance – BTC вартістю $9,70 млн.