Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу

Андрій Шадрін

Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу
На початку березня було видобуто 20-мільйонну монету у мережі Bitcoin — це приблизно 95% від максимальної пропозиції криптовалюти. До встановленого ліміту у 21 млн біткоїнів тепер залишився лише останній 1 млн монет, які будуть з’являтися в обігу поступово протягом більш ніж століття.


Bitcoin досяг цієї позначки приблизно два дні тому. За даними блокчейн-експлорерів і аналітичних сервісів, після появи 20-мільйонної монети в обігу перебуває близько 95,2-95,24% від усіх біткоїнів, які коли-небудь можуть бути створені. Максимальна пропозиція активу жорстко обмежена на рівні 21 млн BTC — це один із ключових параметрів протоколу, закладений ще під час запуску мережі у 2009 році.

Незважаючи на те, що до ліміту залишився приблизно 1 млн монет, їх видобуток триватиме понад 110 років. Причина — механізм халвінгу, який кожні приблизно чотири роки скорочує винагороду майнерів за блок удвічі. Після останнього халвінгу біткоїна у квітні 2024 року нагорода зменшилася до 3,125 BTC за блок, що уповільнило темпи емісії. За поточними оцінками, остання частка біткоїна — так званий “сатоші” (0,00000001 BTC) — буде видобута приблизно у 2140 році.

Історично перші 20 млн BTC були створені менш ніж за 17 років існування мережі. Натомість фінальний мільйон монет розподілятиметься значно повільніше через експоненційне зменшення емісії. За словами аналітиків, це демонструє передбачуваність протоколу та підкреслює дефіцитність активу. Деякі дослідники називають цей етап переходом біткоїна до “ультрадефіцитної” фази. Фактична кількість доступних монет може бути навіть меншою. За різними оцінками, від 2,3 до 3,7 млн BTC вважаються безповоротно втраченими — через загублені приватні ключі, забуті гаманці або ранні адреси, доступ до яких неможливо відновити. У такому разі реальна циркулююча пропозиція може становити лише 15,8-17,5 млн монет.

Зі зменшенням емісії поступово змінюється й економіка майнінгу. Після того як усі 21 млн BTC будуть видобуті, майнери більше не отримуватимуть блокову винагороду і зможуть заробляти лише на комісіях за транзакції. Експерти вважають, що цей перехід від субсидій до комісій стане ключовим елементом довгострокової безпеки мережі біткоїна. Досягнення позначки у 20 млн BTC вважають символічним етапом розвитку Bitcoin: більшість монет уже створено, а подальша емісія буде дедалі повільнішою, що посилює головну характеристику криптовалюти — її обмежену пропозицію.

