Біткоїн подорожчав на тлі чергового рішення Трампа

Біткоїн знову штормить. Спочатку він впав, а тепер активно зростає, оскільки президент США Дональд Трамп готується підписати указ, який дозволить використовувати криптовалюти в пенсійних планах. Хоча експерти впевнені, що найближчим часом крипторинок чекає корекція.

Трамп підпише документ вже сьогодні. А ціна біткоїна вже зросла приблизно на 1%, повернувшись до рівня $116 тис., вперше з 31 липня. Ethereum (ETH) піднявся майже на 5% Акції, пов’язані з криптовалютами, також відреагували підйомом.

Широке включення біткоїна в пенсійні рахунки американців давно розглядалося як святий Грааль для впровадження криптовалют. Концептуально це зробило б криптовалюту основою фінансової інфраструктури США, розширило б доступ до неї і заохотило б довгострокових інвесторів.

Пенсійний ринок США наразі оцінюється у $43 трлн, майже $9 трлн з яких зберігається в планах (накопиченнях безпосередньо з зарплатні робітників). Капіталізація криптовалютного ринку сьогодні становить майже $4 трлн.

Трамп обіцяв зробити США “криптовалютною столицею світу”. У липні він підписав GENIUS Act, закон про стейблкоїни.