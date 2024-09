«Набагато краще за оригінал»: анімаційний трейлер Minecraft від фаната вразив інтернет

Фанат популярної гри Minecraft зробив анімаційну версію трейлера майбутнього фільму, яка викликала захоплення в мережі. Йому пропонують зробити всю кінострічку в такому стилі.

Нещодавно опублікований трейлер фільму за мотивами гри Minecraft викликав неоднозначну реакцію серед фанатів франшизи й отримав мільйон дизлайків. Стрічка, у якій знімаються Джейсон Момоа та Джек Блек, поєднує анімацію та живу гру акторів. Однак багатьом глядачам не сподобався візуальний стиль фільму, який вони назвали «жахливим»

Незадоволення фанатів спонукало деяких з них створити власні версії трейлера. Аніматор під псевдонімом Alumio розробив повністю анімаційний варіант, який здобув широке визнання в соціальних мережах. Нова версія зберегла структуру та музичний супровід оригіналу, але відтворила світ гри у звичному для Minecraft блоковому стилі.

what if it was animated https://t.co/ZSCCIRWWx0 pic.twitter.com/5tflziDatS

— Alumio (@Alumio_) September 8, 2024