Новини Кіно 09.09.2024 о 12:03 comment views icon

«Набагато краще за оригінал»: анімаційний трейлер Minecraft від фаната вразив інтернет

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

«Набагато краще за оригінал»: анімаційний трейлер Minecraft від фаната вразив інтернет

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Фанат популярної гри Minecraft зробив анімаційну версію трейлера майбутнього фільму, яка викликала захоплення в мережі. Йому пропонують зробити всю кінострічку в такому стилі.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Нещодавно опублікований трейлер фільму за мотивами гри Minecraft викликав неоднозначну реакцію серед фанатів франшизи й отримав мільйон дизлайків. Стрічка, у якій знімаються Джейсон Момоа та Джек Блек, поєднує анімацію та живу гру акторів. Однак багатьом глядачам не сподобався візуальний стиль фільму, який вони назвали «жахливим»

Незадоволення фанатів спонукало деяких з них створити власні версії трейлера. Аніматор під псевдонімом Alumio розробив повністю анімаційний варіант, який здобув широке визнання в соціальних мережах. Нова версія зберегла структуру та музичний супровід оригіналу, але відтворила світ гри у звичному для Minecraft блоковому стилі.

Анімаційний трейлер Alumio швидко набрав популярності серед користувачів інтернету. Глядачі відзначили, що ця версія значно краще передає атмосферу оригінальної гри. «Це неіронічно в мільйон разів краще за оригінал, чудова робота», — написав один із коментаторів. Інші закликали аніматора «зробити весь фільм», підкреслюючи перевагу фанатської версії над офіційним трейлером.

Онлайн-курс "Golang для розробників" від robot_dreams.
Вивчіть мову Golang від Google, щоб створювати продуктивний і надійний бекенд, опанувати паралелізм та перейти до високооплачуваної ніші розробки. .
Детальніше про курс

У коментарі для видання Dexerto Alumio розповів про своє ставлення до офіційного трейлера. Аніматор вважає, що фільм «не відчувається як Minecraft» і назвав вибір художнього стилю великою помилкою.

«Minecraft вже має чудовий анімаційний стиль, який використовують для промоматеріалів. Тому відмова від нього у фільмі — величезна втрачена можливість», — пояснив Alumio.

Він також висловив розчарування тим, що кіностудії віддають перевагу живій грі замість анімації.

«Не цього чекали 10 років»: перший трейлер Minecraft за 7 годин зібрав 230 000 дизлайків — фанати обурені

Джерело: Dexerto

Розділ Кіно виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати