«Набагато краще за оригінал»: анімаційний трейлер Minecraft від фаната вразив інтернет

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Фанат популярної гри Minecraft зробив анімаційну версію трейлера майбутнього фільму, яка викликала захоплення в мережі. Йому пропонують зробити всю кінострічку в такому стилі.

Нещодавно опублікований трейлер фільму за мотивами гри Minecraft викликав неоднозначну реакцію серед фанатів франшизи й отримав мільйон дизлайків. Стрічка, у якій знімаються Джейсон Момоа та Джек Блек, поєднує анімацію та живу гру акторів. Однак багатьом глядачам не сподобався візуальний стиль фільму, який вони назвали «жахливим»

Незадоволення фанатів спонукало деяких з них створити власні версії трейлера. Аніматор під псевдонімом Alumio розробив повністю анімаційний варіант, який здобув широке визнання в соціальних мережах. Нова версія зберегла структуру та музичний супровід оригіналу, але відтворила світ гри у звичному для Minecraft блоковому стилі.

Анімаційний трейлер Alumio швидко набрав популярності серед користувачів інтернету. Глядачі відзначили, що ця версія значно краще передає атмосферу оригінальної гри. «Це неіронічно в мільйон разів краще за оригінал, чудова робота», — написав один із коментаторів. Інші закликали аніматора «зробити весь фільм», підкреслюючи перевагу фанатської версії над офіційним трейлером.

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У коментарі для видання Dexerto Alumio розповів про своє ставлення до офіційного трейлера. Аніматор вважає, що фільм «не відчувається як Minecraft» і назвав вибір художнього стилю великою помилкою.

«Minecraft вже має чудовий анімаційний стиль, який використовують для промоматеріалів. Тому відмова від нього у фільмі — величезна втрачена можливість», — пояснив Alumio.

Він також висловив розчарування тим, що кіностудії віддають перевагу живій грі замість анімації.

Джерело: Dexerto

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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