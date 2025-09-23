NVIDIA інвестує $100 млрд в OpenAI: нові ЦОД вимагатимуть 10 ГВт

Грег Брокман, Дженсен Хуанг і Сем Альтман / NVIDIA

NVIDIA оголосила, що має намір інвестувати до $100 млрд в OpenAI. Ця інвестиція відбуватиметься у межах масштабної угоди зі створення нових дата-центрів для тренування й запуску моделей штучного інтелекту.

Компанії підписали лист про наміри, за яким буде розгорнуто системи NVIDIA для наступного покоління інфраструктури OpenAI потужністю щонайменше 10 ГВт. Цього могло б бути достатньо для забезпечення електроенергією мільйонів домогосподарств і дорівнює продуктивності приблизно десяти атомних реакторів.

Ця співпраця дає OpenAI більше незалежності від Microsoft, яка залишається найбільшим інвестором і постачальником хмарних ресурсів. У січні Microsoft змінила умови партнерства з OpenAI, дозволивши компанії будувати додаткову інфраструктуру разом з іншими партнерами. З того часу OpenAI працює над кількома великими проектами дата-центрів, включаючи Stargate вартістю $500 млрд. NVIDIA підкреслює, що нова угода доповнює чинні партнерства OpenAI з Microsoft, Oracle та SoftBank.

Співзасновник і CEO OpenAI Сем Альтман з цього приводу заявив:

«В основі всього лежить обчислювальна потужність. Інфраструктура стане фундаментом економіки майбутнього, і ми використаємо її для нових проривів у ШІ та масштабного впровадження».

Згідно з планом, перша черга інфраструктури запрацює у другій половині 2026 року на платформі NVIDIA Vera Rubin (і, ймовірно, Rubin Ultra). Вона пропонує потужні прискорювачі з 76 ТБ пам’яті HBM4, які повинні бути здатними виконувати логічний висновок FP4 зі швидкістю 3,6 екзафлопс та навчання FP8 зі швидкістю 1,2 екзафлопс. Графічні процесори Rubin та центральні процесори Vera були представлені наприкінці серпня та зараз виробляються на заводах TSMC. Тим часом очікується, що Rubin Ultra забезпечить продуктивність 15 екзафлопс в операцій FP4 для логічного виводу та 5 екзафлопс в FP4 для навчання. Ці цифри випливають з використання 14 GPU GB300 та 365 ТБ пам’яті HBM4e.

Масштаб проекту безпрецедентний. За словами Хуанга, 10 ГВт використаної потужності означає роботу 4–5 млн графічних процесорів — стільки NVIDIA відвантажує за рік, і це вдвічі більше, ніж попереднього року. Для порівняння: більшість сучасних дата-центрів споживають 50–100 МВт енергії, рідко досягаючи 1 ГВт. Заплановані потужності OpenAI значно перевищать навіть найбільші діючі об’єкти, прирівнюючись за енергоспоживанням до кількох великих міст.

Фінансова сторона проекту вражає не менше. Хуанг раніше заявляв, що побудова 1 ГВт дата-центра обходиться в $50–60 млрд, із яких близько $35 млрд припадає на чипи й системи NVIDIA. Таким чином, створення інфраструктури на 10 ГВт може перевищити $500 млрд сукупних витрат. Водночас незрозуміло, в якій формі NVIDIA надаватиме інвестиції OpenAI — у вигляді чипів, хмарних кредитів чи грошових коштів.

Зростання OpenAI, яка вже має понад 700 млн щотижневих активних користувачів, стимулює потребу в такій масштабній інфраструктурі. Оголошення про партнерство сприяло зростанню акцій NVIDIA майже на 4% у понеділок, що додало близько $170 млрд до ринкової капіталізації компанії. Варто згадати, що NVIDIA нещодавно вклала $5 млрд в Intel, отримавши 4% акцій конкурента та плануючи спільну розробку серверних і ПК-рішень.

Водночас проєкт піднімає серйозні питання енергоспоживання й впливу на довкілля. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, дата-центри вже споживають близько 1,5% світової електроенергії. Якщо до 2030 року попит досягне 945 ТВт·год, інфраструктура на рівні 10 ГВт ще більше загострить проблему. Технологічні гіганти починають звертатися до атомної енергетики: Microsoft у 2024 році уклала угоду про відновлення роботи реактора Three Mile Island потужністю 835 МВт, а Amazon Web Services придбала дата-центр біля АЕС Susquehanna для споживання до 960 МВт.

Партнерство NVIDIA та OpenAI може стати найбільшим інфраструктурним проектом в історії штучного інтелекту. Для користувачів це означає ще швидший розвиток генеративних моделей, нові сервіси та більшу продуктивність інструментів ШІ. Але одночасно такі масштаби вимагають колосальних інвестицій і порушують питання енергетичної стабільності та екологічної стійкості, які у найближчі роки стануть ключовими викликами для всієї індустрії.

