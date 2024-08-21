Найгірша угода з часів фінансової кризи: кредит у $13 млрд на придбання Twitter Ілоном Маском створює проблеми банкам

Гроші, які Ілон Маск позичив на купівлю Twitter, перетворилися на найгіршу угоду фінансування злиття для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років.

Сім банків, разом з Morgan Stanley та Bank of America, позичили гроші холдинговій компанії мільярдера, щоб у жовтні 2022 року зробити соціальну мережу, яка тепер називається X, приватною. Банки, які надають кредити на поглинання, зазвичай продають борг іншим інвесторам, щоб зняти його зі своїх балансів та заробити на комісіях. Цього разу вони не змогли погасити заборгованість без значних збитків, головним чином через слабкі фінансові показники X, тож позика «зависла» на їхніх балансах.

За словами людей, які брали участь в угоді, списання, що виникли в результаті цього, підірвали кредитні портфелі банків та в одному випадку були фактором, який обмежив компенсацію відділу злиття банку. Вартість позик, наданих Маску, швидко впала після завершення придбання за $44 млрд. Але новий аналіз показує, як постійна низька ефективність поставила угоду на історичну територію.

Згідно з даними PitchBook LCD, кредити Twitter «висять» довше, ніж будь-яка подібна неперепродана угода з часів фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді було набагато більше призупинених угод, але банки, як правило, все ще мали змогу продати або списати більшу частину свого призупиненого боргу протягом приблизно року після видачі позик. Одна з незавершених угод, придбання боргів на $20 млрд у 2007 році, закінчилася банкрутством приблизно через 12 місяців після того, як банки надали кошти.

За словами причетних, банки погодилися підписати угоду, яка навіть за словами Маска, була завищеною, зробили це здебільшого тому, що привабливість банківського обслуговування найбагатшої людини світу була надто спокусливою, щоб від неї відмовитися. Маск та інші інвестори вклали близько $30 млрд, щоб купити компанію та надали банкам певну «подушку» на випадок, якщо щось піде не так.

Позики на Twitter, разом з іншими завислими угодами, свого часу допомогли деяким банкам підвищити позиції в інвестиційно-банківських лігах. Рейтинг є основною частиною того, як банки рекламують себе клієнтам, і може впливати на винагороду. Dealogic, Bank of America і Morgan Stanley займали перші два місця в таблицях американських банківських інвестиційних банків у 2021 і 2022 роках протягом кількох кварталів до того, як Маск купив Twitter. У 2023 і 2024 роках JPMorgan і Goldman Sachs, які не фінансували угоду з Twitter, утримали перші позиції.

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Банки Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho та Société Générale змогли отримати значні відсотки за кредитами X. Зазвичай вони розраховані на сім-вісім років і мають ставки на кілька процентних пунктів вище, ніж для компаній інвестиційного рівня. Тож банки зазнають невеликої шкоди, якщо X зможе покрити свої процентні зобов’язання та погасити основну суму боргу, коли настане термін погашення кредиту.

Але майже через два роки після придбання Маском бізнес X все ще намагається вибратися з глибокої ями, в яку він потрапив у його власності. Торік компанія заявила, що її вартість впала більш ніж наполовину, приблизно до $19 млрд. Хоча останні дані показують, що використання платформи зросло на тлі вибуху політичних новин останніми тижнями, немає свідоцтв того, що це призведе до значного відновлення доходів від реклами. Деякі публічні коментарі та твіти Маска ускладнили продаж боргу.

Маск заявив, що його річні процентні виплати становлять близько $1,5 млрд.

З наближенням дворічного терміну кредитів на Twitter банки не змогли їх перепродати, навіть попри зменшення їхньої вартості на сотні мільйонів доларів. Заборгованість зменшує прибуток банків, а утримання високоризикованих кредитів безпосередньо на балансі викликає більше уваги з боку регуляторів. Завислі позики також скоротили річний заробіток деяких інвестиційних банкірів.

На початку минулого року на нью-йоркській вечері провідним інвестиційним банкірам Barclays із групи зі злиттів і поглинань було повідомлено, що компенсація для всіх присутніх буде скорочена щонайменше на 40% порівняно з попереднім роком. Банк мав кілька призупинених угод, що негативно вплинуло на його ефективність, але X був безперечно найбільшою з них. За словами свідків, після того, як банкірам виплатили премії за рік, близько 50 із понад 200 керівних директорів Barclays покинули фірму.

На початку цього року банки обговорили можливий план реструктуризації угоди, згідно з яким Маск міг би погасити частину непогашеної заборгованості X, а банки погодилися б знизити процентні виплати. Але X не виконав план.

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З одного боку, банки прагнуть отримати можливості для роботи з Маском та його шістьма компаніями. Зокрема, багато хто спокусився можливим первинним розміщенням на біржі акцій SpaceX або Starlink як подію, що приносить комісію, яку інвестори не хочуть пропустити.

Джерело: The Wall Street Journal