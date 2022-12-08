Найкращі фільми та серіали 2022 року за версією Metacritic

Metacritic долучився до флешмобу з підбиттям традиційних щорічних підсумків — популярний агрегатор оцінок склав рейтинги найкращих фільмів та серіалів 2022 року.

Власні рейтинги для фільмів та серіалів 2022 року команда Metacritic сформувала на базі списків та рецензій провідних видань та профільних сайтів про кіно, таких як The Hollywood Reporter, Variety, Empire, IndieWire, The Observer та ін. Водночас Metacritic застосувала власну методику та розподіляла бали наступним чином:

3 бали за перше місце;

2 бали за друге;

1 бал за 3-10 місце в рейтингу або потрапляння до списку без ранжування (не більше 10 назв);

0,5 бала за потрапляння до нерейтингового списку з 20 назв для фільмів/серіалів та нерейтингового списку серіалів з розподілом за окремими жанрами (не більше 10 назв).

Обидва списки неостаточні та оновлюватимуться протягом грудня та січня після публікацій нових рейтингів. Станом на 8 грудня Metacritic опрацював 24 окремих рейтинги серіалів та 32 рейтинги фільмів від різних видань/сайтів.

Наразі рейтинг фільмів очолює «Після сонця» / Aftersun — повнометражний дебют шотландської режисерки та сценаристки Шарлотти Уеллс. Це драматична історія про стосунки батька та доньки, яка здобула «Приз журі» Каннського кінофестивалю. На другому місці знаходиться музична драма «Тар» Тодда Філда із Кейт Бланшетт в головній ролі, а замикає трійку фільм жахів «Ноу» режисера Джордана Піла. Щодо серіалів, перше місце утримує відомий серіал «Краще подзвоніть до Солу», який завершився у 2022 році на шостому сезоні. На кілька балів від лідера відстають науково-фантастичний психологічний трилер «Поділ» Бена Стіллера з Адамом Скоттом в головній ролі, знятий для Apple TV+, та комедійна драма «Ведмідь», створена Крістофером Сторером для FX/Hulu.

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Нижче наводимо списки повністю — сподіваємося, що кожен знайде для себе щось цікаве.

Найкращі фільми 2022 року за версією Metacritic

Найкращі серіали 2022 року за версією Metacritic