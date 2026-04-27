Ніколас Кейдж розв'язує гангстерську війну в дусі 1930-х у трейлері серіалу "Павук-нуар" / Spider-Noir

Новий трейлер серіалу “Павук-нуар” показує масштаб конфлікту, якого від нього не очікували: Бен Реллі опиняється між кількома злочинними угрупованнями одразу, і не всі з них — люди. Amazon MGM Studios представила трейлер на CCXP Mexico — одразу у двох версіях: чорно-білій та кольоровій. Прем’єра запланована на 25 травня на MGM+, після чого серіал отримає глобальний реліз на Prime Video.
У новому матеріалі більше уваги отримують лиходії. Сільвермейн у виконанні Брендана Глісона — далеко не єдина загроза для героя: поруч із ним з’являються Тумбстоун, Мегаватт і Піщана людина у виконанні Абрахама Попули, Ендрю Льюїса Колдуелла та Джека Хастона відповідно.
Паралельно розкривається внутрішній стан Бена Реллі — герой ще не оговтався після втрати близької людини. Горорні елементи теж більше на передньому плані: армія павуків і мутація у людину-павука обіцяють серіалу виразну темну атмосферу. Окремою лінією проходить стосунок між Кейджем і Кет Гарді у виконанні Лі Цзюнь Лі.
Дія розгортається в альтернативному всесвіті 1930-х років, де герой фігурує під іменем Павук, а не Людина-павук. Причину імені Бен Реллі шоуранери тримають у таємниці — за словами Філа Лорда, пояснення є у самому серіалі. Шоуранер Орен Узіель також натякнув, що жанр нуарного детектива відкриває безліч можливостей для продовження:
“Потрібен лише стукіт у двері офісу — і нова справа вже тут.”
Amazon пропонує глядачам два варіанти перегляду: кольоровий формат або чорно-білий — для повного занурення в атмосферу нуару. Це перший живий серіал про Людину-павука за декілька десятиліть — попередній виходив ще 1979 року в Японії.
Ми вже писали, як Marvel представила перший офіційний кадр із Ніколасом Кейджем у серіалі “Павук-нуар”, де детектив у фетровому капелюсі знову зустрічається зі своїм минулим. А ще раніше — Amazon оголосила про запуск серіалу з Кейджем у головній ролі, що стало першим повноцінним телевізійним проєктом у кар’єрі актора.
Джерело: Screen Rant
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: