Двоє акторів покинули "Анатомію Грей": 22 сезон завершується кліфгенгером (обережно, спойлери!)

Двоє персонажів покинули "Анатомію Грей": 22 сезон завершується кліфгенгером

Наступного тижня “Анатомія Грей” попрощається з двома з найдовших своїх персонажів — і передостанній епізод 22 сезону дав зрозуміти, що прощання може виявитись зовсім не теплим.





ABC підтвердив, що Кевін МакКідд (Оуен Гант) і Кім Рейвер (Тедді Альтман) залишають серіал у фіналі, який вийде 7 травня. МакКідд у шоу з п’ятого сезону, Рейвер — з шостого, хоча й брала п’ятирічну перерву. Разом вони провели в лікарні Grey Sloan Memorial майже два десятиліття.

Міст, голосове повідомлення і обірваний зв’язок

Передостанній епізод завершився тривожно. Тедді, яка щойно отримала пропозицію очолити кардіоторакальну хірургію в Парижі, слухає голосове повідомлення від Оуена — і зв’язок обривається саме тоді, коли поруч з ним, схоже, руйнується міст. Лікарня вже отримала попередження про масове надходження постраждалих від обвалу. Чим завершиться ця лінія — дізнаємось у фіналі.

Розлучення, діти і незакінчена розмова

Персонажі пов’язані не лише робочою історією. Вони — батьки двох дітей, колишнє подружжя, яке офіційно розлучилося на початку цього сезону після довгих стосунків з перервами. І саме тоді, коли між ними знову почало щось намічатися — включно з нічними зустрічами — серіал поставив їхнє майбутнє під знак питання.





МакКідд, який також відрежисував майже 50 епізодів шоу, прокоментував вихід так:

“Анатомія Грей” була величезним розділом мого життя — творчо і особисто. Зіграти доктора Оуена Ганта і режисерувати на знімальному майданчику — обидва досвіди колосально сформували мене”.

Рейвер додала:

“Грати доктора Тедді Альтман завжди буде займати особливе місце в моєму серці. Шістнадцять років тому мені дісталась неймовірна привілея ввійти в цю роль завдяки баченню Шонди Раймс і Бетсі Бірс. З того дня кожен день на майданчику був справжнім подарунком. Фанатам — ваша відданість і підтримка є причиною, чому серіал залишається такою силою. Дякую, що зробили цей майданчик моїм місцем магії і домом”.

Шоу, створене Шондою Раймс, виходить вже 22 сезони і продовжує залишатись одним із найпопулярніших медичних драм на ABC.

Джерело: The Hollywood Reporter