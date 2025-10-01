Новини Наука та космос 01.10.2025 comment views icon

Найкращі наукові фото та відео вересня від Nature: від галактик до нейронів

Олександр Федоткін

Найкращі наукові фото та відео вересня від Nature: від галактик до нейронів
Миттєвий та Вічний/Zhang Yanguang/Nature

Журнал Nature представив добірку найкращих наукових фото за вересень 2025 року.

Космічні феєрверки та спагеті з блискавок 

Центр прийняття рішень у мозку миші, неймовірна фізика танення льоду та мікросвіти у квітах

Нерішучий розум/Dan Birman, International Brain Laboratory/Nature

Науковці з Міжнародної лабораторії мозку зафіксували момент прийняття рішень у мозку миші, коли тваринка виконувала завдання з переміщення візуального об’єкта на екрані вліво або вправо. Перша загальномозкова карта прийняття рішень демонструє активізацію понад 75 тис. нейронів. Нейронна активність спочатку наростає у зорових областях у задній частині мозку миші, потім в областях по всьому мозку, коли миша обробляє поведінковий вибір переміщення. Потім активуються нейрони, які контролюють рух, коли миша робить свій вибір; нарешті, спостерігається великий сплеск активності по всьому мозку, коли тварина отримує винагороду за виконання завдання. 

Як тече лід

Відео демонструє спосіб, у який лід утворює різноманітні форми, обертається та перекидається в процесі танення. Дослідники, які знімали це, підготували довгі циліндричні крижані блоки та помістили їх у резервуар із водою кімнатної температури. Дивно, але лід набув форми п’ятикутника через кут обертання. Крижані блоки оберталися 10-15 разів протягом 30 хвилин, які знадобилися їм для повного танення. 

“Наше дослідження робить фундаментальний внесок у розуміння фізики льоду, яка є життєво важливим фактором здоров’я нашої планети і яку необхідно розуміти для покращення моделювання клімату та прогнозування погоди”, — зазначає математик з Нью-Йоркського університету Лейф Рістроф. 

Маленький світ

Конкурс Nikon “Маленький світ у русі” відзначає кращі динамічні зображення мікросвітів. Цьогорічні переможці представили підбірку відео, включно із квітами великим планом, які прокидаються на світанку, тихохідками та нейронами, що зростають. Перше місце присудили Джею Макклеллану за його відео, що демонструє самозапилення вероніки тимелевістної (Veronica serpyllifolia) — звичайного бур’яну, який часто росте прямо під ногами. 

Друге місце посів Бенедикт Плейєр з відео водоростей Вольвокс (Volvox globator), які плавають у краплі води в отворі всередині японської монети номіналом 50 єн. 

Джерело: Nature

